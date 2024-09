3 Days to Kill, di che cosa parla la trama del film?

3 Days to Kill: trama e dettagli del film. Il film “3 Days to Kill” segue le vicende di Ethan Renner, un ex agente della CIA colpito da una diagnosi che lascia poche speranze. Desideroso di trascorrere i suoi ultimi giorni con la figlia, Ethan si ritrova immerso in un’interminabile battaglia per salvare il mondo e riconciliarsi con Zooey. Tra intrighi, sparatorie e segreti oscuri, la vita di Ethan si fa sempre più complicata.

Trama di “3 Days to Kill”: un agente della CIA in cerca di redenzione

La trama principale di “3 Days to Kill” ruota intorno a Ethan Renner, un veterano della CIA devastato dalla notizia della sua grave malattia. Con la speranza di riscoprire il legame perduto con sua figlia Zooey, Ethan decide di lasciare il mondo dello spionaggio. Tuttavia, a Parigi, viene avvicinato da Vivi Delay, una misteriosa agente CIA che gli propone una missione in cambio di una cura sperimentale. Ethan accetta e si trova coinvolto in una rischiosa caccia a un terrorista noto come “The Wolf”, mentre tenta di bilanciare la missione con la sua volontà di proteggere e avvicinarsi a Zooey.

