Chi è Iago Garcia del Grande Fratello: età, fidanzata e figli

Iago García: dall’incredibile carriera da attore alla partecipazione al “Grande Fratello”, ripercorriamo la vita e il successo di un talento spagnolo molto amato in Italia.

Nato il 18 maggio 1979 a Ferrol, una piccola cittadina della Galizia, Iago García Pérez ha spiccato il volo verso la sua carriera nel mondo dello spettacolo già dai diciotto anni. Infatti, dopo essersi trasferito a Londra, ha avviato un percorso di formazione nella recitazione. Durante il suo soggiorno nella capitale britannica, ha iniziato a lavorare come cameriere e commerciale per sostenersi, mentre coltivava il sogno di diventare attore.

Una volta tornato in Spagna, García si è stabilito a Madrid, dove ha frequentato la Real Escuela de Arte Dramático. Qui ha affinato le sue abilità artistiche, partecipando a diverse campagne pubblicitarie e ottenendo piccoli ruoli in produzioni televisive, che lo hanno fatto conoscere al pubblico spagnolo.

Il debutto di Iago García in TV è avvenuto in produzioni nazionali come “Siete vidas” e “Memoria de España”, ma è con la serie di TVE “Amare per sempre” che ha raggiunto una maggiore visibilità. Interpreta il personaggio di Ernesto Expósito, un ruolo che ha avuto un gran successo, rendendolo un attore di riferimento in Spagna.

L’apice della sua carriera arriva con “Il segreto”, dove assume il ruolo di Don Olmo Mesía, un proprietario terriero dai tratti malvagi e profondamente tormentato dall’amore non corrisposto per Soledad Castro. L’interpretazione di García è così intensa che riceve un invito a tornare nel 2013 nella serie, nonostante fosse già uscito di scena.

Nel 2015, Iago decide di cambiare rotta e entra a far parte del cast della soap opera “Una vita” (Acacias 38 in originale), dove veste i panni di Justo Núñez. Questo nuovo progetto gli consente di espandere ulteriormente la sua popolarità, in particolare in Italia, dove il pubblico ha sempre mostrato grande affetto per le soap spagnole.

Il 2016 rappresenta un altro snodo cruciale nella sua carriera. In quell’anno, Iago si cimenta nell’undicesima edizione di “Ballando con le stelle” su Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Insieme alla ballerina Samanta Togni, sorprende tutti e si aggiudica la vittoria, conquistando così il cuore di un vasto pubblico italiano.

Dopo il trionfo nel talent show, la carriera di Iago inizia ad avere slancio anche nel nostro Paese. Nel 2018, è scelto per il ruolo di Diego Venturi, un avvocato, nella seconda stagione della popolare serie “Non dirlo al mio capo”, che lo vede recitare accanto a Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Iago, comunque, non abbandona le produzioni spagnole e dal 2021 al 2022 ritorna nel mondo delle soap con “Un altro domani”, nel ruolo di Ventura Vélez de Guevara.

Oggi, 16 settembre 2024, Iago García torna prepotentemente sulla scena, ma questa volta non come attore in una soap, piuttosto come partecipante al Grande Fratello, il reality più seguito d’Italia, condotto da Alfonso Signorini. Questo nuovo capitolo della sua carriera promette di attirare nuova attenzione sul suo percorso artistico.

Per quanto riguarda la vita personale, dopo una relazione duratura con una collega conosciuta durante il suo periodo all’accademia, nel 2021, inizia una storia d’amore con Eleonora Puglia, ballerina e attrice italiana. Per amore di Eleonora, decide di trasferirsi a Roma, dove i due condividono un’intensa vita di coppia fino a quando non si separano nel 2022. Nonostante l’importante differenza di età tra i due, la loro relazione ha catturato l’attenzione dei media, soprattutto durante il periodo della partecipazione di Iago a “Ballando con le stelle”.

Iago García ha anche una presenza sui social media, in particolare su Instagram, dove condivide prevalentemente aspetti legati alla sua carriera, limitando i dettagli sulla sua vita privata. È noto per la sua passione per il cinema d’autore, facendo riferimento a grandi registi italiani, e ama dedicarsi anche alla fotografia e alla natura. Tra le sue passioni spicca l’amore per i cavalli, che utilizza come strumento per sfuggire alla vita frenetica e connettersi profondamente con sé stesso e l’ambiente circostante. In attesa di scoprire come si evolverà questa nuova avventura, Iago continua a rappresentare un punto di riferimento per tanti fan italiani e spagnoli.