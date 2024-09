Dove vive Sophia Loren

La straordinaria Sophia Loren, icona del cinema italiano, ha da sempre affascinato il pubblico con il suo talento e la sua bellezza ineguagliabile. Con una carriera costellata di successi, ha partecipato a capolavori come La ciociara, L’oro di Napoli, Ieri, oggi, domani e Miseria e nobiltà. Un excursus della sua filmografia potrebbe risultare lungo e dettagliato, ma la forza del suo nome è già di per sé sufficiente per evocare immagini di grande maestria artistica. Nel 1991, è stata insignita dell’Oscar alla carriera, un riconoscimento che testimonia la sua influenza e il suo impatto nel mondo dello spettacolo. Oltre alla sua carriera illustriamo ora anche dove ha vissuto e dove risiede attualmente questa splendida artista.

Le radici di Sophia Loren: la sua infanzia

Nata a Roma, Sophia Loren trascorse parte della sua infanzia a Pozzuoli, insieme a sua madre e a sua sorella Maria Scicolone. Dopo la separazione dal compagno Riccardo, la madre di Sophia la portò a Pozzuoli, per poi tornare a Roma in seguito a un provino. La sua affinità con Napoli è profonda; nel 2016, ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco Luigi de Magistris, a testimonianza dei legami che la uniscono a questa città.

La reggia di Sophia Loren: Villa Sara

Nel 1960, Sophia Loren intraprese una relazione con il produttore cinematografico Carlo Ponti, che divorziò dalla moglie per poter vivere la loro storia d’amore. I due iniziarono la loro vita assieme presso Palazzo Colonna a Roma, ma in seguito si trasferirono a Villa Sara, che si trova a Marino, nel meraviglioso Parco dell’Appia antica. Questa villa, spettacolare ed imponente, è un edificio in stile barocco, sviluppato su due piani, immerso in un parco che si estende per diecimila metri quadrati. La villa, abbellita da affreschi e mosaici di grande valore artistico, è nota per le sue cinquanta stanze e per la bellissima piscina presente nel suo giardino.

La rivista americana Life nel 1964 dedicò un intero servizio a Villa Sara, descrivendo con meticolosità le sue caratteristiche uniche e affascinanti, sottolineando le sue finiture e i dettagli decorativi.

Dove risiede oggi Sophia Loren?

Dopo la partenza da Villa Sara nel 1977, a causa di difficoltà economiche di Carlo Ponti, Sophia e il suo compagno si trasferirono in California, dove proseguirono le loro carriere nel mondo del cinema. Quando i due decisero di vendere la villa, la loro nuova tappa fu in Svizzera, precisamente a Ginevra. È qui che Sophia Loren continua a condurre la sua vita, rimanendo un’icona nel panorama culturale e cinematografico. Nel 2021, la storica Villa Sara è stata messa in vendita per la strabiliante cifra di diciannove milioni di euro. Oggi, nonostante la distanza, il legame di Sophia con la sua terra d’origine e il mondo del cinema non si è mai affievolito, mantenendo vivo il suo status di leggenda.