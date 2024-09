Come rivedere lo show “Autoritratto” di Renato Zero: replica TV e streaming

L’evento musicale che celebra la carriera del cantautore romano arriva sul piccolo schermo e sulle piattaforme digitali

Il concerto-evento di Renato Zero, intitolato “Autoritratto“, è finalmente disponibile per essere rivisto comodamente da casa. Questo spettacolo, che ripercorre la straordinaria carriera dell’artista romano, è stato trasmesso in due serate sul canale Nove il 29 e 30 settembre 2024. Per chi se lo fosse perso o desiderasse rivederlo, esistono diverse opzioni per recuperare questa esperienza musicale unica.

Dove e quando rivedere il concerto

Gli appassionati di Renato Zero possono accedere alle repliche del concerto “Autoritratto” attraverso la piattaforma streaming Discovery+. Questa soluzione offre la flessibilità di guardare lo spettacolo in qualsiasi momento, senza vincoli di orario. Inoltre, per chi preferisce l’esperienza televisiva tradizionale, il concerto sarà disponibile sulle Smart TV connesse al canale Nove e agli altri canali del gruppo Discovery.

Un viaggio musicale attraverso decenni di successi

Il concerto “Autoritratto” non è solo un semplice spettacolo, ma un vero e proprio viaggio emotivo attraverso la carriera di Renato Zero. L’artista propone un repertorio che spazia dai suoi grandi classici alle nuove canzoni tratte dall’album omonimo, pubblicato nel dicembre 2023 e già certificato Disco d’Oro. La scaletta include brani indimenticabili come “Il cielo”, “I migliori anni della nostra vita” e “Nei giardini che nessuno sa”, alternati a pezzi più recenti che dimostrano la continua evoluzione artistica di Zero.

Una produzione imponente per uno show indimenticabile

Lo spettacolo, registrato durante le esibizioni di Renato Zero a Napoli nel giugno 2024, si distingue per la sua produzione grandiosa. Sul palco, l’artista è accompagnato da una band di sette musicisti, un coro di otto voci e un’orchestra di 40 elementi diretta dal maestro Adriano Pennino. Questa formazione imponente crea un sound ricco e avvolgente, che esalta al meglio le performance di Zero.

Il tour continua: le prossime tappe di “Autoritratto”

Per chi desidera vivere l’emozione del concerto dal vivo, il tour “Autoritratto” prosegue in diverse città italiane. Dopo le date di Milano del 29 e 30 settembre, Renato Zero si esibirà a Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina e Roma. Il tour si concluderà l’11 novembre nella capitale, promettendo altre serate di grande musica e spettacolo

La trasmissione televisiva e la disponibilità in streaming del concerto “Autoritratto” offrono un’opportunità unica per immergersi nel mondo musicale di Renato Zero, celebrando oltre cinquant’anni di carriera di uno degli artisti più amati e influenti della musica italiana.