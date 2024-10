Lo Stato delle Cose: Stasera su Rai3 Massimo Giletti con ospiti di prestigio e discussioni attuali

Scopriamo insieme il nuovo programma di Massimo Giletti, “Lo Stato delle Cose”, che affronta temi di grande rilevanza sociale e politica con ospiti illustri.

Tutte le curiosità, le info utili e dove vedere il nuovo programma Rai condotto da Massimo Giletti

Questa sera, 30 settembre, andrà in onda la prima puntata di un programma innovativo e molto atteso: “Lo Stato delle Cose”, condotto da Massimo Giletti su Rai3. Con questo show, Giletti segna un nuovo capitolo della sua carriera dopo aver lasciato La 7, dove aveva affrontato contenuti delicati e inchieste sulla criminalità organizzata, come quelle relative ai boss Graviano.

Il format si preannuncia ricco di materie attuali e approfondimenti, con un focus sugli eventi più rilevanti della politica e della società. Per il debutto, Giletti ha invitato diversi ospiti di rilievo, tra cui l’ex avvocato di Donald Trump, Michael Cohen, noto per le sue rivelazioni contro il suo ex cliente. Cohen ha recentemente testimoniato di aver pagato la pornostar Stormy Daniels per mantenere il suo silenzio.

Questo incontro è solo uno dei tanti che caratterizzeranno la serata. Infatti, sul palco prenderanno parte anche personalità come il Generale Vannacci, l’ex primo ministro Matteo Renzi, il giornalista Peter Gomez e Francesca Pascale. La varietà di invitati promette di dare vita a discussioni vivaci e stimolanti su argomenti che segnano il nostro tempo.

L’appuntamento per tutti gli interessati è fissato per le ore 21.00 su Rai 3. Sarà un ora e mezza di dibattito e analisi, un’occasione imperdibile per chi desidera rimanere aggiornato sulle dinamiche attuali.

A completare la serata, si segnala la presenza di eventi sportivi, tra cui la partita degli ATP di Pechino, dove il tennista Jannik Sinner è atteso nei quarti di finale, creando un interessante mix tra sport e informazione.

