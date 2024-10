Come finisce Pari e dispari trama, cast e curiosità

“Pari e Dispari” è una commedia del 1978 con Bud Spencer e Terence Hill, che segue due fratelli in un’operazione per smascherare una banda di allibratori in Florida.

Pari e Dispari: Un Film Iconico di Bud Spencer e Terence Hill

“Pari e Dispari” è una commedia italiana, realizzata nel 1978 sotto la direzione di Sergio Corbucci. La pellicola è interpretata da attori di spicco come Terence Hill, Bud Spencer, Luciano Catenacci, Marisa Laurito, Kim McKay e Salvatore Borgese. Questo film è considerato uno dei capisaldi del cinema d’intrattenimento italiano, noto per la sua miscela di umorismo, azione e la consolidata affiatamento tra Hill e Spencer.

Trama del Film

Ambientato nella soleggiata Florida, “Pari e Dispari” racconta le avventure di una banda di allibratori clandestini che esercita un controllo capillare sul gioco d’azzardo. Il capo di questa organizzazione è Paragoulis, soprannominato “il Greco” (Luciano Catenacci), un giocatore di poker che si vanta di essere il migliore del mondo. La situazione si complica quando molti marinai della Marina americana, attratti dalle scommesse truccate, perdono ingenti somme di denaro.

Di fronte a questa crisi, l’ammiraglio O’Connor decide di prendere in mano la situazione e pianifica un’operazione sotto copertura. Per portare a termine la missione, contatta il tenente Johnny Firpo (Terence Hill), che, essendo inesperto in questo tipo di operazioni, viene affiancato da Charlie (Bud Spencer), un ex giocatore d’azzardo redento, ora camionista. Charlie ha un passato legato a Paragoulis, ma ha scelto di dedicarsi a un orfanotrofio gestito da suor Susanna (Marisa Laurito).

Quando Johnny rivela a Charlie di essere suo fratellastro, lo convince a tornare a giocare a poker, promettendo di utilizzare i guadagni per un intervento agli occhi del loro padre, che Charlie non vede da anni. Tuttavia, il padre si rivela essere un baro professionista coinvolto nel piano. Nonostante le riserve, Charlie accetta di partecipare, promettendo di destinare parte delle vincite all’orfanotrofio. Grazie alle abilità di Charlie, i due fratelli infliggono pesanti perdite alla banda di Paragoulis, scatenando la sua ira. La tensione culmina in un litigio tra i due fratelli proprio mentre si avvicinano a un confronto decisivo con il boss.

Curiosità sul Film

“Pari e Dispari” si basa su una sceneggiatura piuttosto semplice, che non introduce novità rispetto ad altre opere di Spencer e Hill, ma riesce comunque a intrattenere il pubblico. La chimica tra i due attori è evidente e contribuisce significativamente al loro successo duraturo.

Bud Spencer e Terence Hill, amici nella vita reale, hanno creato una sintonia unica sul set, rendendo ogni loro film una celebrazione della loro amicizia. Inizialmente, si era pensato a Marcello Mastroianni per il ruolo di Johnny Firpo, ma alla fine il ruolo fu assegnato a Terence Hill, consolidando ulteriormente la sua collaborazione con Spencer. La pellicola è stata girata a Miami, in Florida, e a Savannah, in Georgia, luoghi che hanno fornito un’atmosfera affascinante e coinvolgente.

Durante le riprese, gli attori hanno partecipato a veri giochi di poker per rendere le sequenze più autentiche, sebbene questi fossero coreografati per adattarsi alla trama. La colonna sonora, composta dai noti Guido e Maurizio De Angelis, ha contribuito a creare un’atmosfera avventurosa e coinvolgente, diventando un marchio di fabbrica per i film della coppia.

“Pari e Dispari” ha riscosso un grande successo commerciale, consolidando la popolarità di Spencer e Hill negli anni ’70 e ’80. A differenza di molti film d’azione moderni, le scene di combattimento si basano sulla fisicità degli attori, con Bud Spencer noto per le sue gag fisiche e gli scontri spettacolari.

Critica e Recensione di Pari e Dispari

La critica ha descritto “Pari e Dispari” come una commedia leggera e gradevole, pur riconoscendo la semplicità della trama. Sergio Corbucci ha ambientato il film in paesaggi da cartolina, creando una sceneggiatura su misura per la coppia Spencer-Hill. La chimica tra i due attori, spesso alle prese con battibecchi comici, ha reso il film memorabile e amato dal pubblico.

“Pari e Dispari” non è solo un esempio del talento di Corbucci, ma rappresenta anche un capitolo significativo nel panorama del cinema italiano, capace di intrattenere diverse generazioni di spettatori. La pellicola sarà trasmessa il 19 ottobre 2024 su Rete 4 alle 21:22. Si consiglia di consultare anche la guida TV del giorno per ulteriori dettagli.