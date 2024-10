Fiore Argento, chi è la sorella di Asia Argento

Fiore Argento, primogenita del regista Dario Argento, si unisce al cast dell’Isola dei Famosi 2023. Stilista di professione, ha un forte legame con la sorella Asia nonostante le diverse madri.

La famiglia Argento si allarga all’Isola

Fiore Argento, nata a Roma il 3 gennaio 1970, è la figlia maggiore del celebre regista horror Dario Argento e di Marisa Casale. Sorella maggiore della più nota Asia Argento, Fiore ha scelto un percorso professionale diverso dal mondo del cinema, diventando una stilista di successo. Tuttavia, nel 2023 ha deciso di mettersi alla prova partecipando come concorrente all’Isola dei Famosi.

Il rapporto con il padre Dario

Fiore ha sempre avuto un legame molto stretto con il padre. In un’intervista ha rivelato: “Sul set lo chiamavo maestro perché papà mi sembrava brutto. Lui è stato un po’ padre e madre con me, è stata una cosa bellissima.”Dario Argento ha confermato questo rapporto speciale, dichiarando: “Il rapporto che ho con Fiore è diverso da quello che ho con Asia. Ma se il rapporto è diverso, l’amore è identico e autentico. Tutte e due sono vicine al mio cuore, sempre vicine, piene del mio affetto e del mio amore.”

La carriera di Fiore Argento

Nonostante le prime apparizioni cinematografiche in giovane età nei film del padre, come “Phenomena” e “Démoni”, Fiore ha scelto di seguire la sua passione per la moda. Si è trasferita a New York per studiare al prestigioso Fashion Institute of Technology, collaborando successivamente con brand di alta moda come Fendi. La sua carriera l’ha vista alternare progetti di moda a sporadiche collaborazioni nel mondo del cinema, come la cura dei costumi per il film “De Generazione” diretto dalla sorella Asia.

Il legame con Asia Argento

Nonostante abbiano madri diverse, Fiore e Asia hanno un rapporto molto stretto. Fiore ha sempre difeso la sorella minore nei momenti difficili, come durante lo scandalo Weinstein e dopo la tragica morte del compagno di Asia, Anthony Bourdain. In un’intervista a Storie Italiane, Fiore ha raccontato: “Quando è nata Asia, andavo a sbirciare dentro la culla per vederla per stare con lei. Abbiamo un rapporto di sorellanza totale, anche un po’ materno una nei confronti dell’altra. Se qualcuno ci attacca facciamo muro, siamo lì a proteggerci.”

La vita privata di Fiore Argento

Molto riservata sulla sua vita sentimentale, Fiore è stata al centro di un gossip nel 2020 quando fu paparazzata con Pietro Delle Piane, all’epoca fidanzato di Antonella Elia. L’episodio si rivelò poi un malinteso, con Fiore che chiarì la situazione in un’intervista televisiva: “Mi ha chiamato per parlare di Antonella, non di lavoro. Ha parlato sempre di Antonella, mi sembra davvero innamorato: saremmo stati insieme un quarto d’ora. Mi è sembrato strano che mi prendesse la mano, anche se solo per un secondo.”

L’esperienza all’Isola dei Famosi

Nel 2023, Fiore ha accettato di partecipare all’Isola dei Famosi, reality show condotto da Ilary Blasi. Riguardo a questa nuova avventura, ha dichiarato: “Mi ha convinta a partire la voglia di mettermi in gioco a 360 gradi, di dare una prova di forza innanzitutto a me stessa e poi agli altri. Forza che, comunque, io so già di avere anche per il fatto di non aver paura di mostrare ogni sfaccettatura di me, anche le fragilità. “La partecipazione di Fiore al reality ha suscitato qualche preoccupazione in Asia, che ha espresso i suoi timori in un’intervista: “Temo che Fiore possa raccontare, per ingenuità, fatti e circostanze private che riguardano la famiglia. “Nonostante le iniziali perplessità, Asia ha poi sostenuto la sorella durante la sua permanenza sull’isola, arrivando persino a farle una sorpresa con una visita in Honduras .L’avventura di Fiore all’Isola dei Famosi si è conclusa prematuramente a causa di un infortunio al piede, ma ha comunque rappresentato un’occasione per il pubblico di conoscere meglio questa figura solitamente riservata della famiglia Argento.