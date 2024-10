Come finisce il film 88 minuti: trama, cast e finale

88 minuti, un thriller psicologico del 2007 diretto da Jon Avnet, vede Al Pacino nei panni di Jack Gramm, un professore di psicologia forense coinvolto in una corsa contro il tempo per salvare la propria vita. Ambientato a Seattle, il film si sviluppa in un arco temporale serrato, riflettendo la minaccia di morte che grava su Gramm mentre l’assassino seriale Jon Forster, che lui ha contribuito a condannare, è in attesa di esecuzione.

La Trama Intricata di 88 Minuti

La vicenda si complica quando Gramm riceve una telefonata che lo avverte di avere solo 88 minuti di vita. Questa minaccia lo costringe a indagare freneticamente su chi stia cercando di incastrarlo per omicidi che non ha commesso. Durante questa indagine, scopre che le persone a lui vicine, come le sue assistenti Kim e Lauren, interpretate rispettivamente da Alicia Witt e Leelee Sobieski, giocano ruoli cruciali nel complotto orchestrato da Forster.Nel corso del film, emerge che Lauren è in realtà la mente dietro le minacce e gli omicidi, collaborando con Forster per vendicarsi di Gramm. La tensione culmina in una scena drammatica in cui Lauren tiene in ostaggio Kim e un’altra collega, costringendo Gramm a confessare falsamente di aver manipolato le prove durante il processo di Forster.

La Conclusione Drammatica

Il finale del film rivela il lato oscuro di Lauren, quando l’agente speciale Parks arriva giusto in tempo per fermarla. Dopo uno scontro violento, Lauren viene colpita e precipita da un balcone, trovando la morte. Anche se Gramm riesce a salvare Kim, la tensione rimane alta fino all’ultimo momento.Forster, dal carcere, contatta Gramm per informarlo della morte di Lauren e minacciarlo ulteriormente.

Tuttavia, Gramm risponde con una fredda determinazione: “Ti restano 12 ore di vita”. Il film si chiude con Gramm che riflette sulla tragedia della morte della sorella, un evento che lo ha segnato profondamente e ha influenzato tutta la sua carriera.88 minuti offre una narrazione avvincente e piena di suspense, dove ogni minuto conta nella lotta per la verità e la giustizia. Con un cast stellare che include anche Amy Brenneman e Neal McDonough, il film esplora temi complessi come la vendetta e la manipolazione psicologica, mantenendo gli spettatori sul filo del rasoio fino alla fine.