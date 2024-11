Come finisce Identità nascoste film Tv8: trama e finale spiegazione

“Identità nascoste” è un thriller del 2023 diretto da Soran Mardookhi, trasmesso su TV8. Il film esplora le complesse dinamiche familiari e le insidie delle relazioni online.

Trama del film

Helen Parker, interpretata da Gina Holden, è una madre single che cerca di conciliare la carriera con la vita familiare. Suo figlio, Taylor (Quinten James), è un adolescente introverso che inizia a comunicare online con una ragazza di nome Sophia Bliss (Kennedy Rowe). Nonostante la timidezza, Taylor afferma di avere una relazione con Sophia, ma in realtà non l’ha mai incontrata di persona. La situazione precipita quando Sophia viene trovata morta, e la polizia arresta Taylor con l’accusa di omicidio.

Sviluppi successivi

Determinata a dimostrare l’innocenza del figlio, Helen, insieme alla figlia Gia (Zoë Christie), inizia a indagare. Esaminando il laptop di Taylor, scoprono messaggi che suggeriscono una relazione online con Sophia. Un avvocato rivela che esistono prove che collegano Taylor al luogo del delitto, inclusi filmati che mostrano Taylor e Sophia insieme. Nonostante le difficoltà, Helen viene licenziata dal suo lavoro a causa della cattiva pubblicità.

Rivelazioni e conclusione

Durante le indagini, emergono nuove informazioni: Miles (Blake Williams) e Delaney (Ashley Wood) confessano di aver creato insieme l’identità di Sophia. Miles rivela che aveva intenzione di confessare i suoi sentimenti a Sophia, ma, respinto, l’ha uccisa. Successivamente, ha inviato un messaggio a Taylor per farlo incontrare con Sophia come esca. Dopo l’omicidio, ha chiesto aiuto a sua madre per nascondere le prove. Alla luce di queste rivelazioni, Taylor viene rilasciato dalla prigione, e la famiglia cerca di ricostruire la propria vita.

Cast principale

Gina Holden nel ruolo di Helen Parker

nel ruolo di Helen Parker Zoë Christie nel ruolo di Gia Parker

nel ruolo di Gia Parker Stephanie Izsak nel ruolo di Judy

nel ruolo di Judy Quinten James nel ruolo di Taylor Parker

nel ruolo di Taylor Parker Jason Cermak nel ruolo di Jack

nel ruolo di Jack Ashley Wood nel ruolo di Delaney

nel ruolo di Delaney Blake Williams nel ruolo di Miles

“Identità nascoste” offre una riflessione sulle relazioni nell’era digitale e sulle conseguenze delle identità online.