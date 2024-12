“Blackout Love” come finisce il film: trama, cast e spiegazione finale

Stasera su Rai 2 va in onda “Blackout Love”, una commedia romantica non convenzionale diretta da Francesca Marino. Anna Foglietta interpreta Valeria, una donna determinata a vendicarsi del suo ex che ha perso la memoria.

Una commedia romantica fuori dagli schemi

Questa sera, venerdì 13 dicembre 2024, Rai 2 propone in prima serata “Blackout Love”, una commedia romantica che sfida gli stereotipi di genere. Il film, diretto da Francesca Marino al suo esordio nel lungometraggio, vede protagonista Anna Foglietta nel ruolo di Valeria, una donna dal cuore spezzato che pianifica una vendetta contro il suo ex.

La trama ruota attorno a Valeria, una donna che ha costruito la sua vita seguendo regole precise dopo una dolorosa separazione. Allenatrice di una squadra di pallavolo femminile, insegna alle sue ragazze l’indipendenza e come evitare le sofferenze d’amore. La sua vita viene sconvolta quando il suo ex, Marco (interpretato da Alessandro Tedeschi), rientra inaspettatamente nella sua vita dopo aver perso la memoria in un incidente.

Anna Foglietta: una protagonista fuori dagli schemi

Anna Foglietta interpreta Valeria, un personaggio femminile non convenzionale che sfida gli stereotipi di genere. La regista Francesca Marino spiega la sua visione:“La storia d’amore tra Marco e Valeria, e gli errori che hanno compiuto e compiono nel film, porta infatti in scena un altro importantissimo tema: il problema delle emozioni in un mondo arido e vendicativo.”

Il film esplora temi come l’orgoglio, l’immaturità emotiva e la fragilità dell’ego, incarnati sia da Valeria che da Marco, invertendo i ruoli tradizionali delle commedie romantiche.

Un cast di talento per una storia moderna

Oltre ad Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi, il cast include Anna Bonaiuto nel ruolo di Rosemary, una donna matura che sfida i pregiudizi sull’amore oltre i 60 anni, e Barbara Chichiarelli. La presenza di attori di talento contribuisce a dare profondità a una storia che esplora le complessità delle relazioni moderne.

La visione di Francesca Marino

La regista Francesca Marino condivide le sue riflessioni sul film:“La storia che ho immaginato mi è molto vicina, come autrice donna in Italia mi sono spesso trovata in situazioni in cui si da per scontato che io sia interessata esclusivamente a storie al femminile, intese come sottogenere di storie che spaziano dalla lotta per l’uguaglianza alla letteratura “rosa” alla Sex and the City o alla commedia romantica con un generico principe azzurro… Non mi identifico in questo paradigma e, inoltre, credo che anche il genere maschile sia in crisi e alla ricerca di una nuova identità.”Marino aggiunge: “Ecco perché ho scelto di raccontare questa storia, non perché come autrice donna sia obbligata a farlo, ma perché è il mio lavoro come autrice esplorare la società che mi circonda e il continuo cambiamento di ruoli e percezioni, e voglio farlo in un modo profondamente diverso dalle storie a cui siamo abituate ormai.”

Un’estetica retrò per temi senza tempo

Francesca Marino ha optato per un’estetica retrò per il film, spiegando:“Per questo motivo, ho scelto un look retrò per questo film, senza tempo e fuori dal tempo, per non invecchiare in pochi anni così come non invecchiano le paure e gli amori che ci portiamo dietro crescendo.”Questa scelta stilistica sottolinea l’universalità e l’atemporalità dei temi trattati nel film.

Una colonna sonora eclettica

La colonna sonora di “Blackout Love” è curata da Matteo Nesi e Andrea Manusso, e include brani del duo francese electro/pop Elephanz. Il film presenta anche classici come “These Boots Are Made for Walkin'” di Nancy Sinatra e “I Will Survive”, che contribuiscono a creare l’atmosfera unica del film.”Blackout Love” si propone come una commedia romantica che va oltre gli schemi tradizionali, offrendo uno sguardo fresco e moderno sulle relazioni e sull’amore contemporaneo. Con la sua combinazione di umorismo, riflessione e un cast talentuoso, il film promette di essere un’interessante proposta per il pubblico di Rai 2 questa sera.