Alessandro l’ha ingannata, Lina lo scusa ma suo padre avverte: “Ora comportati da uomo”

La storia di Alessandro e di Lina da programma C’è posta per te ha provocato molte discussioni. Sebbene lui abbia chiesto perdono per aver deluso la ragazza per due volte, non si sa quale sarà la sua decisione finale.

Il perdono e la richiesta di Alessandro

Alessandro si è recato a programma C’è posta per te per chiedere perdono alla sua compagna Lina per la cui cattiva situazione del loro rapporto è responsabile per ben due volte. Il ragazzo di 33 anni ha ammesso la propria colpevolezza per aver conosciuto emotivamente due ragazze diverse. La prima era la sua collega, mentre la seconda l’uomo ha conosciuto sui social network. La prima delle due aveva molti meno anni e, per dirla con le parole della mamma di Lina, Alessandra, era una “bambina”. In studio è apparsa pure Lina, la quale è diventata la ragazza per cui il ragazzo ha lasciato la sua compagna questa volta. Ha annunciato di contare solo su se stesso, ma il papà di Lina ha netto: “Tu che vuoi fare, per ricostruire un rapporto con mia figlia devi essere tanto uomo da tenere su di lei. Se torni con mia figlia, devi fare l’uomo e farla stare bene”. Alla fine ha espresso, che doveva contare su delle persone adatte.

Il conflitto tra i due: gelosia e possessività

La storia di Alessandro e Lina non ha coinvolto solo la questione della sua infedeltà, ma anche delle dinamiche relazionali. Lina ha infatti raccontato come la gelosia che Alessandro prova per lei la mettesse in difficoltà, andando a limitare in qualche modo la propria libertà. Ad avere la peggio, per la ragazza, erano state infatti sia le sue amiche, che erano il bersaglio della sua possessività, che a suo dire, il ragazzo aveva smesso di permettere a Lina di frequentare la palestra. Azioni che in molti hanno avuto modo di interpretare come puro e semplice controllo, ulteriormente dannoso per il rapporto. La domanda, inaspettatamente posta, era stata: “Ma tu sei sicuro di sapere che cosa sia l’amore?”, sulla validità, insomma, del paragonare le azioni di Alessandro ai sentimenti che diceva di provare verso Lina.

La decisione di Lina: un punto divisorio

Pur non essendo ancora convinta, dunque, una volta tornata in aula Lina ha annunciato che avrebbe provato a riappacificarsi con Alessandro. Una mossa che ha diviso molto sia il pubblico a casa che quello in studio: per alcuni infatti, si trattava senza dubbio di un gesto di speranza, di una dimostrazione del voler fare sul serio e riappacificarsi, mentre al contrario, secondo molti post e commenti su Facebook e Twitter, Alessandro aveva solo confermato che, nonostante tutto, la sua ragazza era troppo dipendente da lui e incapace di stabilire confini nella loro relazione.

La risposta sui social media

La reazione dei social media al perdono di Lina è stata mista. In primo luogo, molti hanno criticato Alessandro per la sua gelosia e la sua possessività, descrivendo questa caratteristica come una red flag. I commentatori hanno descritto Alessandro come una persona che non sapeva il vero significato del rispetto e della fiducia. D’altro canto, c’è un sacco di chi ha visto la scelta di Lina come qualcosa di coraggioso, un segno di speranza che, anche se difficile, potrebbe spingere i due partner a ricostruire la loro relazione in modo più sano. La questione resta aperta, e ci sono molte domande sulle prospettive di cambiamento di Alessandro e sulla possibilità di lui di guadagnarsi la fiducia di Lina dopo aver tanto sbagliato.

La parola chiave: Alessandro

Alessandro è diventato il punto chiave della narrazione: un uomo che ha fatto male alla sua amata ma che ora vuole una seconda possibilità. Infatti, la scelta di Alessandro e la reazione di Lina continuano a essere molto contestate. Mentre alcuni ritengono che le scuse di Alessandro non possano nemmeno avvicinarsi a quello che lui ha fatto, altri vedono nella capacità di Lina di perdonarlo una dimostrazione di maturità inaudita e di forza d’animo. Se quindi da un lato la questione resta aperta, dall’altro Alessandro dovrà dimostrare con ego la sua correttezza come partner.

Il futuro di un rapporto: è ancora incerto

SEBBENE la protagonista di Lina sia andata persa, il futuro del rapporto tra i due è decisamente incerto. La decisione della ragazza di dare a Alessandro una delle possibili altre possibilità non ha chiarito che tipo di rapporto aspetterà i ragazzi in futuro. Solo il tempo dirà se Alessandro riuscirà a mantenere le sue promesse e a guadagnare la fiducia di Lina e se la loro storia d’amore avrà la terza parte. Comunque, questa storia ha acceso lunghe discussioni su ancora un paio di paroltermine come il rispetto da parte di un partner e le gelosie che non danno pace a nessuno, su l’autenticità delle promesse dell’altro partner e se sia possibile perdonare in una coppia. In generale, questa storia ha molto spunti di cui posso parlare e inoltre, sospetto che la discussione duri a lungo.