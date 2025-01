Un tragico incidente domestico ha sconvolto e distrutto il luogotenente Corrado Scola, 50 anni, morto nella sua abitazione a Casal Velino, un paese di Cilento in provincia di Salerno.

Il luogotenente Scola, una volta ritirato per 9 giorni all’ospedale Cardarelli di Napoli, è deceduto che era contro le 4.30 del mattino di sabato 11 gennaio 2025. Il militare non era riuscito a sopravvivere a un grave infortunio, che si era verificato a Casal Velino, da dove era originario. In realtà, l’uomo in servizio è caduto il 2 gennaio in una scala. I primi soccorsi i medici li aveva presi in ospedale a Vallo della Lucania. Da lì, i medici hanno inviato l’infortunio a Napoli, dove purtroppo i soldi sono peggiorati.

Un lutto incalcolabile della comunità di San Damiano d’Asti, lo scopo di Scola. Sola ha lavorato come capo della stazione dei carabinieri a San Damiano d’Asti, in Piemonte. A San Damiano d’Asti era molto conosciuto e riconosciuto.

L’entusiastica notizia della sua morte sorprendeva più cittadini, e la città dichiarava i lutto ufficiali cittadini per gli uomini e le donne morti sulla testa testa di primo uomo. Mori il sindaco di San Damiano d’Asti, Davide Migliasso, in una dichiarazione dall’ufficio. “L’uomo è morto. Un uomo eccezionale e un amico eccezionale. Grazie per tutto il lavoro che hai fatto per la comunità e per il paese. La volontà di ricordare con te.”

Vita sul servizio e la comunità

Lo scopo del luogotenente Scola, lasciato la moglie e 2 figli, a vita ha guadagnato l’Arma dei Carabinieri e estremamente dedicato alla comunità. La sua morte è stata un lutto immenso per i soci, gli amici e la città in cui ha lavorato e ha vissuto. I funeri saranno celebrati domani a Cilento.