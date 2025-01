Cade dal balcone dell’hotel, muore la DJ e modella Courtney Mills: “Incidente fatale”

Lo scorso weekend, un dramma ha scosso l’isola di Bali quando l’ex modella e famosa DJ australiana Courtney Mills, 37 anni, ha perso la vita per una caduta improvvisamente dal balcone della sua camera d’albergo nel quartiere Kuta. La regione, che è a Bali, in Indonesia, è una delle località turistiche più visitate ed affollate. Courtney Mills, si trovava a Bali in vacanza e purtroppo, nonostante i disperati tentativi di salvarla, è deceduta nella giornata di domenica dopo le gravissime ferite riportate a seguito della caduta.

Infatti, l’incidente è avvenuto venerdì scorso, 19 novembre, nelle prime ore del mattino, quando la ex modella australiana e famosa e apprezzata DJ c è caduta giù per fortuna, essendo stata vista sul terreno poiché il personale dell’albergo l’ha scoperta gravemente ferita. Subito ricoverata in gravi condizioni, la ragazza è stata immediatamente trasportata in ospedale e sottoposta all’urgente e necessario intervento chirurgico.

Purtroppo, i medici non sono riusciti a salvarla e 48 ore di vita in terapia intensiva, è deceduta. Il portavoce della polizia indonesiana ha confermato che la ragazza è morta per un tragico incidente ed i parenti sono stati informati. I genitori di Courtney Mills, al correnti dell’accaduto, sono giunti a Bali sabato per esaudire il desiderio della propria figlia. Infatti, Courtney Mills ha espresso la volontà di volere il proprio corpo cremato ed una parte delle ceneri dichiarava voleva fosse disperse a Bali, a cui era davvero affezionata ed amante. Poi, il resto delle ceneri sarà portato a Melbourne dove parenti, amici e conoscenti potranno ricordare definitivamente Courtney.

Infine, va ricordato che la giovane decide di passare diversi dalla in Bali nel tempo, ma di recente era tornata a Melbourne, in Australia, per vivere con i suoi genitori. In città, la giovane era particolarmente nota infatti, era una famosa e richiestissima DJ nei più noti locali di Melbourne, un lavoro che amava moltissimo. La sorella della deceduta, che si è attualmente espressa al noto quotidiano australiano Herald Sun, ha ricordato la passione della sorella dicendo: “Courtney avrebbe guidato per ore solo per fare la DJ per un’ora. Volava in lungo e in largo per il paese per fare qualcosa che realmente amava, un lavoro che non era per lei un impegno, ma la sua vera vita“.

Infine, ha aggiunto: “Stare dietro quelle consolle era il suo vero senso di libertà, e noi la vedevamo illuminare le stanze con la sua energia“. In chiusura: “Sappiamo che hai trovato la pace e la felicità, ma ci mancherai ogni singolo giorno! Onoreremo la tua vita e la celebreremo in stile Courtney a Melbourne, portando a casa una parte di te”. La morte di Courtney Mills ha lasciato vuoto nella scena notturna e musicale di Melbourne.