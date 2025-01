Suzanna Kocibelli rinvenuta senza vita nel Tevere: era sparita da quindici giorni

È morta tristemente Suzanna Kocibelli, 62 anni. Il corpo morto dell’anziana donna è stato trovato ieri, 15 gennaio, all’altezza della centrale elettrica Enel al fiume Tevere nella zona Castel Giubileo a Roma. La scoperta del cadavere è stata fatta nel primo pomeriggio quando i lavoratori della centrale hanno visto il cadavere immerso nell’acqua e hanno subito chiamato i Carabinieri. Sul psto si è recato anche un medico legale che ha effettuatio i primi accertamenti cadaverici. Suzanna Kocibelli è scomparsa il 10 gennaio quando ha mollato la casa senza lasciare traccia. La signora era originaria della zona Prima Porta. Le forze dell’ordine erano sulle tracce della signora scomparsa ma nonostante gli appelli dei familiari di Suzanna, il destino era gia segnato.

Ipotesi del suicidio e assenza di segni di violenza

Dalle prime perizie sul corpo, non risultano evidenti fermature da segni di violenza o ferite delle quali la vittima s’è potuta provocare per morire. L’unica pista da seguire per gli inquirenti è quella del suicidio della signora visto che il corpo è rimasto nell’acqua per alcuni giorni.

Al momento, si aspettano i risultatti delle autopsie fatte dal medico legale che effettuerà più accertamenti per sapere con esattezza le motivazioni della morte. Dopo la constatazione del cadavere, i Carabinieri l’hanno trasferito nell’obitorio messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che dovrà disporre eventualmente l’autopsia. “Mamma torna a casa, sono preoccupata, ti voglio bene”. Queste furono le drammatiche parole rivolte dal figlio di Suzanna in occasione dell’appello fatto alla madre scomparsa.

La figlia della signora è disperata per la mancanza della madre. L’ultima volta che ha visto sua madre era la sera del giorno prima della scoperta della sua scomparsa. Le due abitavano nello stesso palazzo romano ma in appartamento diverso. La figlia nella sua triste descrizione dell’ultima sera su ricordava che sua mama era in pigiama quando l’aveva vista la sera del giorno prima della scomparsa. Se non si sapeva in che modo poor avrebbe preso a qualche ora dalla scomparsa. “Solitamente indossa un piumino reversibile, marrone un lato e bianco dall’altro”, diceva la figlia parole documentate da fanpage.