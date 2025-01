Ballando con le stelle? Relazioni coperte per non turbare le famiglie. Arisa e Vito Coppola scoperti nel bagno

Caterina Balivo ha festeggiato i 20 anni di Ballando con le Stelle all’interno dell’ultima puntata de La volta buona, ospitando alcuni dei protagonisti degli ultimi 20 anni del programma. A chiudere il cerchio gli ultimi in ordine di transizione ma più noti spettatori del salotto: Samantha Togni, Samuel Peron, Fabio Canino, Simone Di Pasquale, Rossella Erra, e a tratti collegato via video, Guillermo Mariotto. La puntata ha mostrato retroscena interessanti di un programma che si è conquistato il cuore degli italiani.

Le rivelazioni di Fabio Canino e Rossella Erra

Fabio Canino, ospite in studio, ha rilasciato una frecciatina al ragazzo vecchio di Ballando, rivelando che negli ultimi 20 anni di programma sono successe molte coppie, ma molte di esse sono state nascoste. L’opinionista lo sottolinea come gli autori abbiano frequentemente coperto le coppiette nate dietro le quinte “Tanti amori coperti a Ballando per non creare scandali inutili con le famiglie” dice Fabio. Poi racconta anche di avere avuto incontrovertibile di questi amanti anche fuori dal programma e che li abbia battuti “Mi rivolgo sempre ai comuni amici che ci sono, gli altri ma non si facevano beccare ah ah ah”.

A questo punto, ci teneva ad aggiungere Rossella Erra, che ha raccontato la sua rivelazione più piccante: la relazione tra Arisa e Vito Coppola, i vincitori della 16esima edizione del programma. “Io li avevo scoperti subito, perché li avevo avuti nel bagno” dice ballerina, spiegando come si erano tenuti prima di vedere la storia sul palco “Ho il camerino accanto al bagno e qui non ci sono telecamere, e qui ho visto tutto, vedevo gesti d’ammore”.

L’amore fra Samantha Togni e Stefano Bettarini

Un’altra storia intrigante è stata quella fra Samantha Togni e Stefano Bettarini. La ballerina ha confermato che la loro storia, che ha appassionato il pubblico del programma, è stata parecchio burrascosa “Io e Stefano siamo stati insieme per un anno e mezzo ma litigavamo per qualunque cosa” confida l’opinionista Dansing in compagnia. A confermarlo anche gli altri ospiti in studio: fra loro due c’era sempre molto tensione, un amore burrascoso che si è tenuto banco nei gossip del programma.