Calabria e Sicilia sotto maltempo, allerta rossa e istituti scolastici chiusi: “Muoversi solo in caso di necessità”

Oggi, 17 gennaio 2025, una giornata di maltempo sta interessando il Sud Italia. Forti piogge e venti intensi colpiranno molte regioni italiane, in particolare Sicilia e Calabria, in queste aree la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo rosso. Tuttavia l’isolotto di Sardegna è molto sotto stress e sovraffollato con il tempo grigio su quasi tutto il suo territorio.

Data la situazione metereologica avversa molte scuole nella zona sono rimaste chiuse e gli abitanti delle zone colpite sono invitati dalle autorità locali a muoversi solo se strettamente necessario. Invece in Italia molte di queste scuole sono aperte e nonostante l’ondata meteorologica negativa gli studenti vanno a scuola, anzi molte linee ferroviarie sono bloccate con il maltempo compromettono il traffico ferroviario “Si raccomanda massima attenzione alla mobilità per le limitazioni e le chiusure delle linee ferroviarie a causa dell’allerta meteo” 4r mini 10.

A causa delle condizioni meteo avverse, sono state chiuse le linee SIRACUSA-CALTANISSETTA,ALTANISSETTA-AGRIGENTO, PALERMO-DITTAINO, CATANIA-CALTAGRIONE. Mentre alcune linee come MESSINA-SIRACUSA PALERMO-AGRIGENTO vedranno una riduzione dei treni disponibili. Sono anche stati soppressi i treni della Piraineto-Marsala, i primi del mattino sono risultati prevalendo rallentamenti e inconevienze.

Le motivazioni delle condizioni meteo contenute sulle isole

Un nucleo di aria fredda in quota, infatti, ha provocato il peggioramento delle condizioni meteo sulle isole, rischio di forti acquazzoni e temporali in atto. L’allerta meteo rossa riguarda la Sicilia Orientale e ampi settori della Calabria, mentre l’allerta arancione per la Sicilia Occidentale e gran parte della Calabria centro-orientale e, dal Cagliaritano al Nuorese franco, centri abitati molto isolati, dai settori orientali della sradgna.

L’arrivo di intensificazione dei venti insieme alle temperature in deciso aumento rendono la situazione ancora più critica. Il maltempo, che ha colpito la Sicilia e la Calabria già dalla mattina, si estenderà nelle prossime ore anche alla Sardegna, alla Basilicata e alla Campania. Si preannunciano precipitazioni molto intense e il peggioramento dei fenomeni atmosferici.