Dramma ai Parioli, entra in ascensore ma la cabina non c’è: 30enne precipita, condizioni critiche

Questa mattina, venerdì 17 gennaio, si è verificato un incidente spaventoso nella clinica dei Parioli. Un giovane di 30 anni stava salendo in ascensore, che, però, non ha avuto la cabina, ma ha iniziato a cadere per due piani, cioè dall’ingresso al -2.

La polizia, vigili del fuoco e volontari del 118 sono immediatamente intervenuti. Secondo i rapporti, l’incidente è avvenuto intorno alle 10:30. Il giovane stava salendo in ascensore nella clinica sulla strada degli Etiopi.

Tuttavia, quando ha aperto la porta, il ragazzo è rimasto solo davanti al vano scala dell’ascensore e ha immediatamente iniziato a cadere.

Non appena scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della 9A sezione Prati e nucleo SAF, insieme al Capo Turno Provinciale e al Funzionario VVF. Successivamente, è stato trasportato di corsa presso il policlinico Umberto I con fratture delle gambe.

Al vaglio degli inquirenti la presenza di traumi al cranio. Il paziente ha riportato codice rosso è in prognosi riservata