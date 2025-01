Enzo Paolo Turchi: «Ho un senso di colpa verso mia figlia Maria: io e Carmen dovevamo farla nascere prima. Voglio esserci per la sua crescita»

Il coreografo Enzo Paolo Turchi racconta le emozioni, i sacrifici e la quotidianità accanto a sua figlia Maria, il suo grande orgoglio.

A 75 anni, Enzo Paolo Turchi si dedica completamente alla sua famiglia e, in particolare, a sua figlia Maria, che compirà 12 anni il prossimo 14 febbraio. In un’intervista a Diva e Donna, il coreografo ha spiegato il motivo della sua decisione di abbandonare la Casa del Grande Fratello lo scorso novembre:

Un sentimento di responsabilità e amore guida ogni sua scelta, poiché desidera trascorrere quanto più tempo possibile con la figlia.

La vita quotidiana di Enzo Paolo e della moglie Carmen Russo ruota attorno a Maria. Ogni giorno inizia presto:

Le giornate continuano tra i tanti impegni di Maria, che frequenta corsi di tennis, batteria e calcio. Turchi e Russo si alternano per essere sempre presenti, garantendo che almeno uno dei due sia accanto alla figlia.

Nonostante Maria non abbia ereditato la passione per la danza, il rapporto tra padre e figlia è caratterizzato da un profondo affetto e stima reciproca. Enzo Paolo racconta un momento speciale:

“Un giorno mi ha detto: ‘Papà, sono fiera di te’. Mi ha riempito il cuore di gioia. Io non ho mai creduto in me stesso, ma sapere che Maria è fiera di me chiude il cerchio e rende il mio presente bellissimo.”