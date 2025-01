Il messaggio di Helena Prestes dopo il GF: “Mesi impegnativi e pieni di ostacoli, ogni lacrima mi ha resa più forte”

Dopo quattro mesi intensi nel reality, Helena tira le somme della sua esperienza e guarda avanti con determinazione e nuovi obiettivi.

Sono trascorsi ormai alcuni giorni dall’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello, un’uscita che ha suscitato emozioni e dibattiti tra i fan. La modella brasiliana era finita al televoto d’ufficio dopo i pesanti litigi con Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, quest’ultima uscita volontariamente dalla Casa in seguito alle tensioni.

In una commovente lettera pubblicata su Instagram, Helena ha condiviso le sue riflessioni sull’esperienza nel reality, ringraziando i fan che l’hanno sostenuta durante il suo percorso:

“Uscire dalla Casa del Grande Fratello dopo 4 mesi intensi, pieni di emozioni, sfide e momenti indimenticabili, è un’esperienza che non dimenticherò mai. Ogni sorriso, ogni lacrima, ogni parola condivisa con voi mi ha permesso di crescere, come persona e come donna.”