Ubriaco al volante percorre 20 km contromano sull’A18, 36enne finisce denunciato: il tutto registrato in un video

Un automobilista ubriaco ha percorso oltre 20 chilometri in direzione opposta sull’autostrada Messina-Catania, scatenando la paura tra gli altri automobilisti. La Sicilia è stata scossa da un grave incidente di guida spericolata: ha coinvolto un uomo di 36 anni della provincia di Enna che è stato fermato mentre procedeva contromano su un lungo tratto dell’autostrada A18 Messina-Catania. Chiaramente ubriaco, questo automobilista ha visto il pronto intervento della Polizia Stradale che ha contribuito a evitare conseguenze più gravi.

L’uomo, alla guida di una Fiat Panda, ha fatto retromarcia nella corsia di sorpasso, immettendosi nella parte autostradale vicino allo svincolo di Acireale. L’incidente è avvenuto a mezzanotte, con l’autista probabilmente ubriaco in base ai primi controlli. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del consorzio Autostrade Siciliane, che mostrano chiaramente la guida contromano rischiosa.

Molti automobilisti spaventati hanno chiamato il numero di emergenza per dire di aver visto l’auto procedere per oltre 20 chilometri contromano. A causa di queste chiamate, sono state prese misure di emergenza e la polizia stradale con l’aiuto del team del traffico del CAS è intervenuta subito, riuscendo a fermare il conducente.

Misure intraprese

L’autostrada è stata chiusa immediatamente per prevenire ulteriori rischi e il trentaseienne è stato multato per guida in stato di ebbrezza e guida contromano su una strada a scorrimento veloce. La sua patente di guida è stata ritirata sul posto e verrà revocata in seguito insieme alle sanzioni penali e amministrative stabilite dalla legge.

Secondo quanto emerso, il conducente era noto alla polizia per molti precedenti penali, alcuni dei quali legati a determinati illeciti. Questo caso ha dimostrato ancora una volta quanto sia fondamentale avere una maggiore consapevolezza dei rischi che derivano dalla guida in stato di ebbrezza.

La richiesta di sicurezza stradale

Questo è stato un incidente molto grave, per fortuna nessuno si è fatto male. Dimostra che dobbiamo fare di più con i controlli stradali e le pubblicità di sensibilizzazione per fermare le azioni imprudenti. Solo grazie al rapido aiuto della polizia, è stato possibile evitare un triste finale.