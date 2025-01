Anticipazioni Uomini e Donne: “Per Gianmarco 8mila ragazze. Tina Cipollari elimina due ragazzi”

Oggi, martedì 21 gennaio 2025, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, e le anticipazioni trapelate promettono sviluppi interessanti. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, i tronisti Gianmarco Steri e Tina Cipollari hanno fatto i primi passi nel conoscere corteggiatrici e corteggiatori giunti in studio. La partecipazione è stata straordinaria: ben 8.000 ragazze hanno contattato la redazione per incontrare Gianmarco, mentre in studio ne sono arrivate 100, causando addirittura problemi di spazio.

Gianmarco Steri: l’interesse delle corteggiatrici supera ogni aspettativa

La popolarità di Gianmarco Steri, giovane romano scelto come tronista, ha superato ogni previsione. Secondo le anticipazioni, nella registrazione di oggi ben 100 corteggiatrici si sono presentate in studio per lui. Per accoglierle, molte hanno dovuto occupare persino parte delle scale normalmente riservate a Maria De Filippi. Il tronista, tuttavia, ha deciso di effettuare una selezione drastica, scegliendo di conoscere solo una decina di ragazze.

Tra le curiosità emerse, si legge che Gianmarco avrebbe già vissuto un momento significativo con la tronista Francesca Sorrentino, con cui c’è stato un bacio durante un’esterna. Francesca ha persino videochiamato la nonna per presentarle Gianmarco. Tuttavia, l’affluenza straordinaria delle sue corteggiatrici ha creato disagi in studio, costringendo Gianluca e Gianmarco ad allontanarsi momentaneamente per lasciare spazio.

Tina Cipollari: nuovi corteggiatori, ma nessun colpo di fulmine

Per quanto riguarda Tina Cipollari, il suo trono ha avuto un avvio movimentato. Nella registrazione odierna, Tina ha conosciuto due nuovi corteggiatori ma, secondo le indiscrezioni, avrebbe deciso di mandarli via. L’iconica opinionista sembra non aver trovato ancora un interesse significativo tra i suoi pretendenti.

Anche il segmento dedicato al trono over è stato breve: la puntata ha visto la presenza di due nuovi cavalieri per Barbara De Santi, ma lei avrebbe deciso di non proseguire con nessuno dei due, causando una reazione inaspettata di Maria De Filippi, che avrebbe perso la pazienza.