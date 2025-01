Chi era Patrizia Cassi, la 62enne che ha perso la vita in un incidente con un camion a Landriano

mortale a Landriano: Patrizia Cassi, 62 anni, perde la vita in uno scontro frontale con un camion. Messaggi di cordoglio sui social.Si chiamava Patrizia Cassi la donna di 62 anni, residente a Vidigulfo, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, lunedì 20 gennaio 2025, lungo la sp2 a Landriano, in provincia di Pavia. Cassi stava guidando la sua Fiat Panda quando si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Il conducente del camion, residente a Sant’Angelo Lodigiano, è rimasto sotto shock dopo il terribile impatto.

L’incidente: Fiat Panda distrutta, soccorsi tempestivi ma inutili

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 14:30. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica con rianimatore in codice rosso. Quando i sanitari e i vigili del fuoco sono arrivati, la Fiat Panda di Patrizia Cassi era incastrata sotto la motrice del camion, completamente distrutta. I soccorritori hanno estratto la donna dalle lamiere, ma per lei era già troppo tardi: è deceduta sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

L’incidente è avvenuto su un rettilineo poco distante dal centro abitato di Landriano, tra via Case La Porta e il rondò. Secondo i primi rilievi della polizia stradale, pare che la donna stesse guidando verso Vidigulfo quando, per cause ancora in fase di accertamento, abbia invaso la corsia opposta. Il conducente del camion ha dichiarato di aver visto l’auto sterzare improvvisamente e di non aver avuto modo di evitare lo scontro.

Il cordoglio della comunità per Patrizia Cassi

La morte di Patrizia Cassi ha lasciato un profondo vuoto nella comunità di Vidigulfo, dove la donna era molto conosciuta. Sui social sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio e affetto.

“Ora sarai tra le tue amate Dolomiti, dove il cielo è di un azzurro più profondo e le cime sorridono in silenzio insieme a te,” ha scritto un’amica in un post su Facebook, “grazie di tutto.”

Sicurezza stradale sotto i riflettori

L’incidente di ieri mette ancora una volta in evidenza l’importanza della sicurezza stradale lungo le arterie principali della provincia di Pavia. Il tratto della sp2 dove è avvenuto lo scontro è noto per essere trafficato e privo di adeguate vie di fuga. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente e verificare se vi siano stati fattori esterni che abbiano contribuito alla tragedia.