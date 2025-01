Gerry Scotti sul palco di Sanremo: “Sarò presente senza compenso. Pier Silvio Berlusconi ha approvato immediatamente”

Gerry Scotti è stato scelto da Carlo Conti per affiancarlo nella conduzione della prima serata del Festival di Sanremo 2025, un debutto che arriva con una promessa speciale.

Gerry Scotti, celebre conduttore Mediaset, ha accettato con entusiasmo di affiancare Carlo Conti e Antonella Clerici alla conduzione della prima serata del Festival di Sanremo 2025. Intervenuto in diretta a È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici, anche lei scelta per la serata di apertura, Scotti ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per questa nuova avventura, che lo vedrà sul palcoscenico dell’Ariston.

A ANSA, Gerry Scotti ha rivelato che parteciperà al festival senza alcun cachet, un gesto che dimostra la sua genuinità e il piacere di essere coinvolto in un evento tanto prestigioso. La decisione è stata presa senza esitazioni, come confermato dal conduttore stesso: “Al Festival vado in amicizia, senza cachet. È bello poterselo permettere, e questa è l’unica ‘conditio sine qua non’ che ho posto a Carlo quando mi ha chiamato”, ha spiegato.

Il conduttore di Mediaset non ha incontrato alcun ostacolo dalla sua azienda, come ha sottolineato. “Il mio editore, Pier Silvio Berlusconi, ci ha messo 20 secondi a dirmi di sì quando gli ho raccontato della telefonata di Conti. La domanda è stata: ti fa piacere? Ci tieni? Io ho risposto di sì. E allora vai, siamo felici anche noi,” ha aggiunto Scotti, evidenziando il supporto ricevuto dalla sua azienda. La sua partecipazione a Sanremo sembra, infatti, essere vista come un’occasione unica e ben accolta da tutti.

“Non c’è bisogno di pax televisiva”, ha commentato Gerry Scotti, riferendosi alle voci che circolano riguardo a una presunta necessità di pacificazione tra le emittenti. “Ho un tale rapporto con la mia azienda che non c’è bisogno di ricorrere a formule di questo tipo. E poi, Sanremo è un evento quasi a canale unificato, il programma nazionale popolare per eccellenza che celebra la musica,” ha aggiunto con sicurezza.

Scotti ha anche parlato del suo rapporto con Carlo Conti, spiegando che, nonostante siano stati spesso rivali nei palinsesti televisivi, li legano passioni comuni come la famiglia, il mare, la pesca e la musica. “Con Carlo siamo legati da tante similitudini e valori che contano più di tutto il resto,” ha affermato.

Riguardo alla selezione dei Big che parteciperanno alla gara, Scotti ha rivelato che sta ascoltando con attenzione i brani, ma ha anche sottolineato che nessuno potrà sapere qual è la sua canzone preferita. “Posso dire solo che i miei beniamini sono dentro, ma con trenta canzoni in gara, è difficile fare una scelta,” ha spiegato.

La sua partecipazione al Festival di Sanremo rappresenta dunque un evento speciale, un momento di amicizia e passione per la musica, che sicuramente arricchirà ulteriormente la già iconica storia di Sanremo.