Schlein attacca Meloni: “Come mai era l’unica con Trump mentre l’Ue è rimasta fuori?”

Durante un incontro con i cronisti a margine dei lavori alla Camera, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso forti preoccupazioni in merito al discorso pronunciato da Donald Trump durante il suo Inauguration Day.

“Abbiamo sentito quello che è stato detto: è un messaggio molto aggressivo e preoccupante, quasi un delirio di onnipotenza,” ha dichiarato Schlein, sottolineando che alcune delle promesse annunciate dal nuovo presidente Usa rappresentano una sfida per l’Italia e l’Europa.

I dazi e le multinazionali: una minaccia economica per l’Italia

Tra i punti critici sollevati dalla segretaria del Pd, vi sono i dazi promessi da Trump, che secondo Schlein “sarebbero un problema per l’Italia e per tutta l’Europa”. Inoltre, la leader dem ha puntato il dito contro la decisione di Trump di voler uscire dall’accordo Ocse per contrastare l’elusione fiscale delle grandi multinazionali.

“Evidentemente, ha subito risposto alla fila di multimiliardari che ieri erano lì ad accreditarsi a Washington,” ha aggiunto Schlein, facendo riferimento al forte legame tra il presidente Usa e il mondo delle big corporation.

Spazio e sicurezza: l’Europa deve reagire

Oltre alle questioni economiche, Schlein ha toccato anche il tema della sicurezza tecnologica e spaziale, criticando l’Ue per il ritardo nell’affrontare queste sfide.

“Questo nazionalismo di destra si salda con il capitalismo tecnologico delle big tech, dei dati e dei satelliti,” ha spiegato Schlein, facendo riferimento a progetti come Starlink di Elon Musk.

Per Schlein, la risposta deve essere chiara: “Servono più investimenti senza svendere la sicurezza nazionale ed europea al miglior offerente.”

L’attacco a Giorgia Meloni: “Perché c’era solo lei all’insediamento di Trump?”

Un altro punto critico sollevato da Schlein riguarda la partecipazione della premier Giorgia Meloni alla cerimonia di insediamento di Trump, come unica leader europea presente.

“Spero che si sia chiesta perché c’era solo lei e perché l’Ue non sia stata coinvolta,” ha affermato Schlein. “Chi pensa che ci si possa salvare da soli, sbaglia. La vera sfida è rilanciare un’Europa forte e unita di fronte a messaggi così aggressivi.”

Secondo la segretaria dem, è necessario che l’Italia promuova una battaglia per gli investimenti comuni europei, per rafforzare la risposta dell’Ue a queste sfide globali.