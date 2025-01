Tragedia a Reggio Emilia: Bruna deceduta in un incidente, era in visita a un’amica

Uno scontro fatale a Quattro Castella: un’85enne deceduta e una giovane in dolce attesa in gravi condizioni. Ecco cosa è successo. Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, nel tardo pomeriggio di lunedì 22 gennaio. Una donna di 31 anni, in stato di gravidanza, è stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo uno scontro che ha provocato la tragica morte di Bruna Galloni, un’anziana di 85 anni residente nella zona.

La dinamica dell’incidente

L’evento si è verificato intorno alle 18:30 lungo via Togliatti, nei pressi della pasticceria Dulcis, una zona abitualmente frequentata da residenti e commercianti. Secondo le prime ricostruzioni, l’85enne era alla guida della sua auto quando avrebbe accusato un malore improvviso, perdendo il controllo del mezzo e invadendo la corsia opposta. La collisione ha coinvolto almeno altri due veicoli, innescando una pericolosa carambola.

I soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, supportati dai vigili del fuoco e dalla polizia stradale. Nonostante i rapidi interventi, per l’anziana non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno constatato il decesso sul posto.

La donna incinta, invece, ha riportato un trauma spinale ed è stata stabilizzata prima di essere trasferita in elicottero all’Ospedale Maggiore di Parma. Attualmente è ricoverata con un codice di media gravità, ma le sue condizioni sono sotto controllo.

Gli agenti della polizia stradale stanno lavorando per accertare l’esatta sequenza dei fatti. Sono stati raccolti elementi cruciali, come eventuali segni di frenata sull’asfalto e le testimonianze dei presenti. La priorità è chiarire se il malore dell’85enne sia stato il fattore scatenante o se vi siano altre concause.

La vittima, Bruna Galloni, era molto conosciuta nella zona. Ex cuoca e ristoratrice, aveva gestito insieme al marito, scomparso alcuni anni fa, diverse attività di ristorazione. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenta la famiglia, soprattutto il figlio, accorso sul posto subito dopo l’incidente. “Mamma aveva detto che sarebbe tornata presto. Doveva percorrere pochi chilometri, ma non è mai rientrata”, ha dichiarato, ancora sotto shock.