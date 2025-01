Scomparsa da 5 giorni, 34enne scoperta morta in casa: “Attaccata dai suoi cani”

Una tragica scoperta è stata fatta in un appartamento vicino a Bucarest, dove il corpo senza vita di Adriana Neagoe, una donna di 34 anni, è stato trovato dopo diversi giorni. Quando la polizia è entrata nell’abitazione, ha trovato i suoi cani, due carlini, accanto al corpo, che per la fame sembravano aver iniziato a mangiarne il corpo.

Secondo le prime ricostruzioni, il decesso di Adriana sarebbe avvenuto almeno cinque giorni prima del ritrovamento, e la causa della morte rimane ancora sotto indagine. Il parente che ha lanciato l’allarme non riusciva più a mettersi in contatto con la donna, quindi ha deciso di avvisare le autorità. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno trovato la donna a terra, circondata dai suoi cani ancora vivi. I medici legali non hanno rilevato segni di violenza sul corpo, e una causa naturale potrebbe essere la causa del decesso. Tuttavia, sarà necessario eseguire un’autopsia per determinare con certezza le circostanze.

A confermare la morte della donna è stata sua sorella, che ha condiviso la triste notizia sui social. Ha scritto: “La mia bellissima sorella Anda Sasha non è più tra noi. Un altro angelo è andato in paradiso.”

Indagini in Corso per Determinare le Cause del Decesso di Adriana Neagoe

Le indagini stanno proseguendo per fare luce sulla morte della 34enne, sebbene i primi risultati sembrino escludere un intervento violento esterno. Il ritrovamento dei cani vicino al corpo è un aspetto che ha suscitato molta attenzione, con la possibilità che i cani, spinti dalla disperazione e dalla fame, abbiano iniziato a mangiare la padrona.

Il caso solleva importanti domande riguardo alle condizioni di salute di Adriana prima della sua morte e alla sua possibile solitudine, che ha potuto contribuire a questo drammatico scenario.

Le autorità continuano a lavorare per accertare i dettagli e garantire che tutte le circostanze vengano chiarite.