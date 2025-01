Bambina di 2 anni trovata sola in strada di notte in lacrime: i passanti scoprono che la madre era ricoverata

Una piccola di circa due anni è stata ritrovata da sola in piena notte nella zona portuale di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, mentre vagava nei pressi di via Dari. Il ritrovamento è avvenuto casualmente grazie all’udito di alcuni passanti che, nel cuore della notte, hanno sentito un pianto disperato provenire dalla strada.

Uno dei passanti si è avvicinato alla bambina, scoprendo che era completamente sola e senza alcuna protezione. Subito è stato lanciato l’allarme alle forze dell’ordine, con una telefonata al numero di emergenza. In breve tempo, una pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto. In un primo momento, i militari si sono preoccupati per le condizioni della bambina, che vagava sola, indossando solo un pigiama nel freddo della notte, ma fortunatamente il tempestivo intervento ha evitato che la situazione peggiorasse.

I carabinieri, dopo aver preso in consegna la piccola, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Un’ambulanza del 118 è giunta sul luogo per accompagnare la bambina al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per un controllo completo. Fortunatamente, gli accertamenti medici hanno escluso che la bambina avesse subito ferite o sofferto di ipotermia.

Indagini sulle circostanze del ritrovamento della bambina

A complicare la situazione è stato il fatto che la bambina non parlava italiano, il che ha reso difficile la comunicazione con le forze dell’ordine e i soccorritori. Sono state necessarie diverse ore per riuscire a capire cosa fosse accaduto. Le indagini hanno rivelato che la madre della bambina, una cittadina straniera di origini nordafricane, era stata ricoverata in ospedale nelle ore precedenti al ritrovamento, e che la piccola era stata affidata ai vicini di casa.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la bambina si sia allontanata da sola dall’abitazione, che si trovava nella stessa zona del suo ritrovamento. Nessuno, però, si sarebbe accorto della sua scomparsa fino al momento del ritrovamento. Al momento, la bambina è stata affidata ai servizi sociali mentre i carabinieri continuano a investigare per determinare se ci siano responsabilità da parte degli adulti coinvolti.

Le indagini sono in corso per fare chiarezza sulle dinamiche che hanno portato alla fuga della bambina e per capire se ci siano state negligenze o colpe da parte degli adulti.