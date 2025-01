Autobus in fiamme dopo l’impatto con la pensilina della stazione di Reggio Emilia: due feriti

Un momento di grande paura ha colpito la stazione Mediopadana di Reggio Emilia, quando un autobus è andato a sbattere contro la pensilina, provocando una violenta esplosione. La causa dell’incidente sarebbe legata a un pacco di bombole che ha preso fuoco a seguito dell’impatto. Due persone sono rimaste ferite, una donna e l’autista del mezzo, ma fortunatamente nessuna delle due è in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’esplosione è stata causata dal contatto dell’autobus di Seta con la pensilina all’ingresso dello scalo ferroviario alta velocità. In particolare, a prendere fuoco è stata una bombola situata nella parte superiore del veicolo. In un attimo, i vetri del bus sono esplosi, ferendo una donna che si trovava nelle vicinanze. All’interno dell’autobus, al momento dell’incidente, era presente solo il conducente.

Il 57enne ha prontamente allertato i soccorritori, che sono arrivati sul posto in breve tempo. I sanitari del 118 hanno prestato soccorso ai due feriti, e la donna è stata trasportata all’Arcispedale Santa Maria Nuova per ricevere le cure necessarie. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia, che ora indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Stando alle prime informazioni, l’autista potrebbe aver errore durante una manovra, andando a colpire la pensilina, schiacciando il mezzo e provocando l’esplosione. Non si esclude che un malore dell’autista possa essere stato la causa scatenante.

Nel frattempo, sono stati avviati i lavori per ripristinare i danni causati dall’incidente, compresi i vetri distrutti nella stazione.