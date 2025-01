Chi è Roberto dalla Puglia, il concorrente che ha guadagnato 35.000 euro ad affari tuoi

Nel corso della puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 25 gennaio 2025, Roberto Gambacorta, un giovane concorrente proveniente dalla Puglia, ha conquistato un bel gruzzoletto di 35.000 euro. Il giovane, accompagnato dalla mamma Franca, ha dato vita a una partita ricca di emozioni e sorprese. Ma cosa è successo davvero durante la sua sfida con il Dottore?

Roberto, 24 anni e studente di medicina proveniente da Adelfia (provincia di Bari), ha partecipato con molta determinazione, giocando con il pacco numero 8, un numero che per lui aveva un significato speciale, legato alla sua famiglia. La partita ha visto alti e bassi, con Roberto che ha scelto di affrontare alcune decisioni difficili, rifiutando l’offerta del Dottore di 25.000 euro, preferendo continuare il gioco.

La partita è stata segnata da una serie di scelte strategiche, tra cui un’offerta più alta che è stata rifiutata da Roberto, che ha continuato a rischiare fino a trovare i 200.000 euro in uno dei pacchi. Ma la vera sorpresa è arrivata quando Roberto ha rifiutato un’offerta successiva di 35.000 euro. In un finale carico di suspense, Roberto ha finalmente deciso di accettare l’offerta e di prendere 35.000 euro, in quanto rappresentavano una somma importante per il suo futuro.

Nel pacco che aveva scelto, il numero 8, c’erano 50.000 euro, ma Roberto ha preferito accontentarsi della cifra proposta dal Dottore, convinto che fosse la scelta più saggia vista la sua situazione.

Durante l’ultima parte del gioco, Roberto ha voluto esprimere un sentito ringraziamento per l’opportunità ricevuta. Ha parlato del sostegno ricevuto dalla mamma Franca e degli altri concorrenti, sottolineando quanto l’esperienza a Affari Tuoi fosse stata significativa per lui.

Un’ulteriore curiosità: Roberto ha spiegato che il numero 8 gli ricordava la scomparsa delle sue nonne, entrambe decedute nello stesso mese, un legame affettivo che gli ha dato molta forza durante il gioco.

Concludendo la sua avventura, Roberto ha voluto ricordare quanto sia importante affrontare le difficoltà della vita con determinazione, proprio come ha fatto durante la sua partita a Affari Tuoi. La sua storia è un esempio di come la perseveranza e il coraggio possano davvero fare la differenza.