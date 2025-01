HO ACCETTATO DI SPOSARE UN UOMO CHE NON AMAVO PER FAR FELICI I MIEI GENITORI, FINO A QUANDO NON L’HO INCONTRATO — STORIA DEL GIORNO

Prepararsi per un matrimonio è stressante per ogni donna—o almeno così dicono tutti. Ma io ero l’eccezione.

Ecco un piccolo trucco per la vita: se non vuoi stressarti per il tuo matrimonio, accetta di sposare un uomo che non ami. Sembra pazzesco, vero?

Non fraintendetemi—non è che stavo per sposare una persona terribile. Matt era un bravo ragazzo, gentile e affidabile.

Ci trovavamo bene insieme, ma non provavo nulla per lui. Nessuna scintilla, nessuna eccitazione. Onestamente, mi sembrava più un amico che qualcuno con cui volevo passare la vita.

La nostra storia è iniziata sei mesi fa, quando mia madre ha dichiarato che a 34 anni essere single era praticamente un crimine.

Per lei, era un disastro che doveva essere sistemato. Lei e i genitori di Matt si sono presi carico della situazione e ci hanno messi insieme.

All’inizio, l’ho fatto per mantenere la pace, ma più si avvicinava il giorno del matrimonio, più i dubbi iniziavano a farsi strada.

Quel giorno, mi trovavo in una boutique di abiti da sposa con mia madre, indossando un abito che non mi sembrava mio.

Fissavo la mia riflessione, aspettando un momento magico, ma tutto ciò che provavo era… niente. Beh, forse un accenno di disgusto.

“Sei bellissima, sembri una principessa. Il tuo sogno sta finalmente diventando realtà,” disse mia madre, con un ampio sorriso. Il tuo sogno, pensai. Mi trattenni e forzai un sorriso.

Si avvicinò, aggiustando il velo sulla mia testa come fosse una corona. “Tra due settimane sarai una moglie. Non è meraviglioso?” chiese, la voce dolce ma insistente.

Volevo urlare: No, non è meraviglioso. Ma rimasi in silenzio. Aveva pianificato tutto questo matrimonio per me come se la mia vita fosse un suo progetto.

Non mi aveva mai minacciato, ma le sue continue pressioni e suggerimenti rendevano impossibile dire no.

Anche l’anello che Matt mi aveva dato per chiedermi in matrimonio era stato scelto da lei e dalla madre di Matt.

“Ho detto di sì,” risposi, cercando di mantenere la voce piatta.

Il suo volto cambiò, il sorriso scomparve leggermente. “Non sembri felice. Cosa c’è che non va?” chiese, inclinando la testa.

Mi venne quasi da ridere per quanto fosse ingenua. “Niente, sono solo stanca,” dissi.

“Essere una sposa è il sogno di ogni donna,” rispose. “Dovresti sentirti così fortunata.”

“Lo sono,” dissi, con un sorriso che a malapena reggevo.

Dopo la prova dell’abito, mia madre ed io ci fermammo in un piccolo caffè per prendere un caffè prima di incontrarci con la ditta di catering.

Ordinai il caffè e mi misi a aspettare al banco, tamburellando con le dita sul bordo mentre attendevo.

Lì vicino, un uomo catturò la mia attenzione. Qualcosa in lui—la sua postura rilassata, il sorriso disinvolto—mi fece impossibile distogliere lo sguardo.

Mi notò mentre lo fissavo, e le sue labbra si curvarono in un sorriso. Il mio viso si fece rosso mentre abbassavo velocemente lo sguardo, fingendo di controllare il mio telefono. Riprenditi, Meredith.

Finalmente, il barista chiamò il mio nome. Mi avvicinai proprio mentre l’uomo si dirigeva verso il banco. Senza preavviso, entrambe le nostre mani raggiunsero la stessa tazza.

Il liquido caldo schizzò sul mio maglione e sul pavimento. “Accidenti,” dissi, indietreggiando e guardando il caffè che colava dal mio maglione.

“Oh no, mi scuso tanto,” disse l’uomo, afferrando dei tovaglioli e offrendomeli.

Presi qualche tovagliolo e sospirai. “Era il mio ordine.”

“Devo averlo confuso,” rispose. “Ho ordinato la stessa cosa. Fammi prendere un altro.”

Prima che potessi protestare, si girò e parlò con il barista. Stavo lì, imbarazzata, mentre lui aspettava.

Quando le bevande furono pronte, mi porse entrambe le tazze. “Ecco. Davvero, mi scuso per questo,” disse.

“Va bene,” risposi. “Non dovevi farlo, ma grazie.”

Sorrise. “Non potevo lasciare una cattiva impressione su qualcuno come te.” Poi si girò e uscì, lasciandomi senza parole.

Mentre prendevo le tazze, le dita mi sfiorarono qualcosa nascosto tra di esse. Un biglietto.

Curiosa, lo aprii e lessi la scrittura ordinata: Ti piacerebbe conoscerti meglio. Qualcosa in te ha attirato la mia attenzione. – Chris. Il suo numero di telefono era scritto sotto.

Sbatté le palpebre, il cuore che batteva forte. Guardai intorno al caffè, cercandolo, ma era già sparito. Misi il biglietto nella mia borsa, dicendomi di dimenticarlo.

Una sera, i dubbi sul mio matrimonio mi assalirono, rifiutandosi di lasciarmi in pace.

Presa dalla tentazione, trovai il biglietto nella borsa, la carta leggermente sgualcita per essere stata ignorata. Fissai il biglietto, il pollice sopra il mio telefono.

Alla fine, mandai un messaggio a Chris. La sua risposta arrivò quasi subito e, prima che potessi pensarci troppo, ci mettemmo d’accordo per incontrarci nel caffè un’ora dopo.

Quando arrivai, Chris era già lì, vicino a un tavolo con due tazze di caffè fumante.

“Ciao,” dissi, sentendomi un po’ nervosa mentre mi avvicinavo.

“Ehi,” rispose, sorridendo mentre mi porgeva una delle tazze. “Ho preso il tuo solito. Spero di averlo azzeccato.”

“È un gesto carino. Grazie,” dissi, prendendola.

Si spostò leggermente, guardandomi. “Pensavo che potremmo andare a cena, se ti va.”

Esitai, poi scossi la testa. “Preferirei andare in un posto tranquillo. Che ne dici della spiaggia?”

Sorrise. “La spiaggia suona perfetta. Prendiamo una pizza per strada. Ho fame.”

“Va bene,” dissi, cercando di non pensare troppo.

Si fermò. “Aspetta, non so ancora il tuo nome.”

“Oh, giusto,” dissi, porgendogli la mano. “Sono Meredith.”

“Piacere di conoscerti, Meredith,” disse, stringendomi la mano con fermezza. Una sensazione strana ed elettrica mi attraversò. Cos’era in questo uomo?

Ci fermammo in una piccola pizzeria, e l’odore di formaggio fuso e impasto fresco fece brontolare il mio stomaco.

Chris portava la scatola mentre camminavamo verso la spiaggia, l’aria fresca della notte mi sfiorava il viso.

Parlammo durante tutto il tragitto, le parole fluivano facilmente, come se ci conoscessimo da sempre.

Scoprii che anche a Chris piaceva la fotografia e fare escursioni, proprio come a me. Mi parlò dei suoi libri preferiti, che coincidentemente erano gli stessi che amavo.

“Ho sempre voluto trasferirmi in Islanda,” disse, la sua voce piena di entusiasmo.

Mi voltai verso di lui. “Islanda? Anch’io. Il clima freddo, i paesaggi… è perfetto.”

Sorrise. “Magari un giorno.”

“Meredith,” disse Chris, la voce morbida ma decisa, “devo ammettere qualcosa. Non mi sono mai sentito così con qualcuno, da tanto tempo—forse mai.”

Le sue parole mi fecero stringere il petto. Lo sentivo anche io, anche se non riuscivo a spiegarmelo. Con Chris, mi sentivo al sicuro, come se potessi abbassare la guardia.

Allo stesso tempo, scatenò qualcosa dentro di me, qualcosa che non sentivo da anni.

Invece di rispondere, mi chinai e lo baciai. Fu impulsivo, completamente diverso da me, ma non riuscivo a fermarmi.

Quando mi staccai, i suoi occhi rimasero fissi nei miei. “Wow,” sussurrò, e io ridacchiai nervosamente.

Poi, un’idea audace mi attraversò la mente. “Andiamo insieme in Islanda,” dissi. “Iniziamo una nuova vita.”

Chris sbatté le palpebre, sorpreso. “Islanda? Sei seria?”

“Sì,” risposi.

Rise, scuotendo la testa. “Meredith… ci conosciamo a malapena.”

“E allora?” chiesi, avvicinandomi. “Hai appena detto che non ti sei mai sentito così. Anche io lo sento. Non vale la pena correre il rischio?”

“Non posso lasciare tutto,” disse, il tono esitante.

Mi alzai, sentendomi improvvisamente sciocca. “Capito,” dissi, piatta. “Hai ragione, è stupido.” Mi voltai per andarmene.

“Fermati!” mi chiamò dietro. “Quando posso vederti di nuovo?”

Mi fermai, ma non mi voltai. “Mai,” dissi piano. “Mi sposo tra meno di due settimane.”

“Cosa?” chiese, sbalordito.

“Non lo amo,” ammisi. “Ma è una scelta sicura. Tu sei stato un errore. Mi dispiace.”

“Non farlo,” implorò Chris. “Perché sposare qualcuno che non ami?”

“Perché è la vita,” dissi, andando via.

“No,” mi chiamò dietro, la voce ferma. “Quella è solo esistenza.”

Cercai di dimenticare Chris, dicendomi che era un momento passeggero, un errore che potevo lasciarmi alle spalle.

Ma il suo viso, le sue parole e il modo in cui mi faceva sentire restarono, nonostante ogni mio tentativo di scacciarli.

Comunque, mi convinsi a restare fedele al piano. Avrei sposato Matt. Era la cosa giusta da fare—o almeno così pensavo.

Tre giorni prima del matrimonio, il mio telefono vibrò. Era un messaggio da Chris.

@Chris

Non riesco a smettere di pensare a te. Sono pronto a lasciare tutto e venire in Islanda con te.

Il mio petto si strinse mentre rispondevo.

@Me

Mi sposo tra tre giorni.

La sua risposta arrivò rapidamente.

Se cambi idea, sarò al nostro caffè ogni giorno alle 15:00.

Fissai lo schermo, poi spensi il telefono.

Il giorno del mio matrimonio, tutto sembrava un sogno. Stavo davanti all’altare, non sentivo quasi le parole del sacerdote.

Mia madre piangeva in prima fila, stringendo i fazzoletti. Guardando l’orologio, vidi che erano le 14:30. Qualcosa dentro di me si spezzò. Sapevo che non potevo farlo.

Mi avvicinai a Matt. “Ho incontrato qualcuno,” sussurrai, la voce appena udibile. “Non credo che possa farlo.”

Matt mi guardò, l’espressione dolce. “Allora dovresti correre fuori da qui subito,” sussurrò.

“Non sei arrabbiato?” chiesi, guardando il sacerdote, che ci guardava con disapprovazione.

Matt scosse la testa, un piccolo sorriso si formò. “Stavo per annullarlo stamattina,” sussurrò.

Il sollievo mi travolse. Gli sorrisi, sollevando l’abito. Senza esitazione, mi girai e corsi giù per la navata più velocemente che potevo.

“Meredith! Torna indietro!” la voce di mia madre echeggiò attraverso la chiesa, ma non mi fermai.

Corse per le strade, il mio vestito da sposa si impigliava nei tacchi, rallentandomi.

La gente si fermò a guardare, le espressioni confuse e divertite. Non mi importava. Il caffè apparve in lontananza, e il mio cuore si strinse.

Mi fermò bruscamente, fermandomi fuori dalle porte familiari, ansimando per l’aria. Il mio cuore affondò—Chris non c’era. La realtà mi colpì. Cosa stavo pensando?

La porta del caffè si aprì con un cigolio. Alzai lo sguardo, ed eccolo, usciva con due tazze di caffè.

“Meredith?” chiese, il viso sorpreso.

Senza dire una parola, corsi verso di lui, gettando le braccia attorno a lui.

Il caffè cadde a terra mentre mi abbracciava. “Cosa sta succedendo?” chiese.

Alzai lo sguardo. “Non voglio solo esistere. Voglio vivere,” dissi, la voce tremante. Poi, senza pensarci, lo baciai.