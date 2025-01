Sono una donna anziana e, dopo la morte di mio marito, ero terrorizzata. Niente figli, niente famiglia — solo io, lasciata a cavarmela da sola

Una donna anziana e sola, Emma, iniziò a ricevere ogni giorno delle consegne da una fonte sconosciuta. Lei e suo marito defunto non avevano mai avuto figli, quindi non riusciva a capire da dove venissero questi pacchi.

Quando il marito di Emma, John, morì sette anni fa, lei ne rimase devastata. Ora doveva vivere il resto della sua vita da sola, prendendosi cura di sé stessa, senza che nessuno lo facesse al posto suo.

Lei e suo marito John non avevano figli che potessero occuparsi di lei. Ogni volta che Emma le chiedeva il motivo, lei rispondeva sempre con un’alzata di spalle, evitando di rispondere.

Un giorno, mentre Emma era seduta in camera sua guardando la TV, qualcuno suonò il campanello. Non si aspettava nessuna visita, quindi decise di andare a vedere chi fosse.

Quando aprì la porta, un corriere sulla quarantina era lì con diversi pacchi. Indossava una maschera, quindi non riusciva a vedere bene il suo volto.

“Ciao. Non mi aspettavo pacchi da nessuno. Posso sapere chi li ha inviati?” chiese Emma.

“Mi scuso signora, ma questi pacchi sono stati inviati in modo anonimo. Stia tranquilla, la nostra sicurezza li ha controllati e sono assolutamente sicuri. Sono per lei,” rispose lui, posando i pacchi sul tavolo vicino alla porta di Emma.

“Strano… grazie, ragazzo gentile,” rispose Emma, chiudendo la porta.

Quando il corriere se ne andò, Emma aprì velocemente i pacchi, curiosa di sapere cosa ci fosse dentro. Nel primo pacco c’erano piccoli elettrodomestici, come un nuovo tostapane, una pressa per panini e una macchina per il caffè.

“Chi mi darebbe tutte queste cose?” disse tra sé. Aprì il secondo pacco, e dentro c’erano abiti bellissimi e anche della spesa.

Ogni giorno, Emma cominciò a ricevere più pacchi. Era sempre lo stesso corriere a consegnarli, quindi decise di conoscerlo meglio.

“Qual è il tuo nome, ragazzo gentile?” chiese.

“Mi chiamo Ted Harrison,” sorrise il corriere. “Signora Richards, il mittente ha richiesto che le consegnassimo questi pacchi. Aspetterò che lei finisca di aprirli,” aggiunse, porgendole una busta.

Curiosa, Emma la aprì e lesse velocemente. Diceva: “Signora Richards, mi faccia sapere di cosa ha bisogno, e glielo fornirò.”

“Oh, non vedo l’ora di sapere chi mi ha dato tutto questo! Ora questa persona vuole che faccia delle richieste!” esclamò.

“Sono sicuro che il mittente la ama moltissimo, anche se lei non sa chi sia,” sorrise il corriere.

Emma obbedì e scrisse quello di cui aveva bisogno. Non voleva che la persona spendesse troppo per lei, quindi scrisse solo cose necessarie.

Da quell’incontro breve e dolce, Emma cominciò a preparare snack veloci per Ted, il corriere. Per un mese intero, lui andò a casa sua, consegnandole pacchi che contenevano abiti, cibo, libri e altri oggetti.

A un certo punto, Emma cominciò a abituarsi alla compagnia di Ted. Passava del tempo con lei, mangiando insieme gli snack e offrendosi di fare qualche lavoro domestico che lei non riusciva a fare da sola.

Tuttavia, un giorno, Ted non arrivò. Preoccupata, Emma decise di andare all’ufficio postale per cercarlo.

“Ciao, puoi per favore chiamare Ted Harrison? Ho solo delle ciambelle che volevo dargli,” chiese alla giovane donna alla reception. La giovane donna sembrava confusa.

“Mi dispiace, signora. Non c’è nessuno di nome Ted Harrison che lavori qui,” rispose.

“Oh… ma lui mi ha sempre consegnato i pacchi ogni giorno. Strano,” disse Emma, delusa. Non sapeva dove trovare Ted, e questo la turbava.

Camminò di nuovo verso casa, con tanti pensieri che le affollavano la testa. Chi potrebbe essere questo samaritano? Ho sbagliato ufficio postale? Ted stava solo fingendo di essere un corriere?

Quando arrivò sul suo portico, rimase sorpresa nel vedere una scatola piccola davanti alla porta. All’interno, trovò una chiave e un biglietto che diceva:

“Ho scoperto la verità solo un mese fa, quando ho deciso di assumere un investigatore privato per scoprire da dove vengo. So che ti incolpi e rimpiangi ciò che hai fatto. Tuttavia, voglio che tu sappia che io non ti incolpo e che so che avevi solo le migliori intenzioni nei miei confronti.

Tu e tuo marito non riuscivate a nutrirmi, quindi mi avete dato in adozione. Sono finito in una famiglia benestante che mi ha trattato come uno di loro, ma qualcosa mancava sempre. Ho capito che quella cosa eri tu, mamma.

Mi manchi nella mia vita, e mi piacerebbe passare più tempo con te. Se vuoi, ho comprato una casa nuova. Ti ho fatto duplicare una chiave nel caso tu voglia venire a vivere con me. Ti prego, permettimi di prendermi cura di te. Con affetto, il tuo corriere, Ted.”

Emma tremava mentre finiva di leggere il messaggio. Aveva sempre desiderato vedere suo figlio prima di morire, e non riusciva a credere che fosse lui a trovarla. E quel figlio si rivelò essere Ted! Non poté fare a meno di piangere, tutta la colpa del suo passato tornava a tormentarla.

Era vero ciò che Ted aveva scoperto sul loro passato. Emma e John erano sull’orlo della bancarotta quando avevano scoperto che lei era incinta. Sapevano che non sarebbero riusciti a crescere Ted in un buon ambiente, quindi lo avevano dato in adozione.

Lo lasciarono in un orfanotrofio quando aveva solo pochi mesi. Con le sue cose, Emma lasciò una lettera che spiegava perché non potevano crescerlo. La lettera era anonima, ma dopo aver convinto i direttori dell’orfanotrofio a divulgare i contenuti dei suoi documenti di adozione, Ted scoprì il nome di Emma.

Emma voleva vedere subito Ted. Si preparò a lasciare la sua casa per incontrarlo, ma qualcuno bussò alla porta. Quando aprì, vide Ted.

Emma iniziò a piangere. “Non ci posso credere. Mio figlio,” iniziò a singhiozzare. Lo abbracciò e non voleva lasciarlo andare. “Mi dispiace tanto, tesoro. Davvero. Spero tu possa perdonarmi,” continuò a piangere.

“Non devi scusarti, mamma. Sono qui perché voglio passare più tempo con te. Non è troppo tardi per ricominciare. Possiamo ancora essere una famiglia,” disse Ted, prima di rompere il lungo abbraccio.

Quella sera, Ted e Emma passarono il tempo insieme a fare le valigie. Un camion li aspettava fuori, dove caricarono le sue cose per trasferirle a casa di Ted.

Lì, Emma fu sorpresa nel vedere la moglie e i figli di Ted. Erano felici quanto Ted di accoglierla nella loro casa, e da quel momento, Emma non fu più sola.

Cosa possiamo imparare da questa storia?

Il passato non deve definire il futuro. Emma pensava che non sarebbe mai più riuscita a passare del tempo con suo figlio, fino a quando suo figlio decise di cercare la verità sulla sua vita, che lo portò a trovare la sua madre biologica. Decisero di trasferirsi insieme e ricominciare da capo.

Il perdono può essere una cosa bellissima. Invece di serbare rancore verso i suoi genitori biologici, Ted scelse di perdonarli. Decise anche di presentarsi a sua madre per costruire un rapporto con lei.

