Corona svela i messaggi su Fedez e Chiara Ferragni: “Matrimonio falso sin dall’inizio, lui è sempre stato innamorato di Angelica Montini”

Nuove rivelazioni su Fedez e Chiara Ferragni: la relazione segreta con Angelica Montini e i retroscena mai raccontati, secondo Fabrizio Corona.

Un nuovo capitolo della vita privata di Fedez è emerso grazie a Fabrizio Corona, che ha svelato clamorosi retroscena sul rapper e sulla sua relazione con Angelica Montini, giovane imprenditrice milanese. In un episodio di Falsissimo, il suo format su YouTube, Corona ha condiviso dettagli shock riguardanti il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, rivelando informazioni che sembrano più una trama da serie televisiva che un episodio reale. Secondo Corona, la relazione tra Fedez e Angelica Montini risale a prima ancora dell’incontro con Chiara Ferragni e sarebbe continuata durante il matrimonio.

Angelica Montini, poco conosciuta al pubblico, è una donna cresciuta in una famiglia benestante e formatasi all’Istituto Marangoni, e sarebbe stata coinvolta nella vita di Fedez in modo più profondo di quanto chiunque immaginasse. Corona suggerisce che Montini non considerava Fedez alla sua “altezza” e lo definisce parte di un circolo che lei definisce “comunisti col Rolex”. Nonostante ciò, Angelica avrebbe continuato a mantenere un basso profilo, impegnata in una relazione con un uomo appartenente a una famiglia di successo nel settore alimentare.

Secondo Corona, Angelica Montini avrebbe avuto un ruolo cruciale nei momenti più bui della vita di Fedez, specialmente in occasione del drammatico episodio durante Sarà Sanremo del 18 dicembre 2024, quando Fedez avrebbe cercato di suicidarsi dopo aver ricevuto un messaggio da Montini che poneva fine alla loro relazione. Corona rivela che quella telefonata tra i due è stata devastante per Fedez, portandolo a prendere un sedativo in un momento di disperazione. L’intervento tempestivo di un medico, allertato da Corona e dalla madre di Fedez, ha evitato una tragedia.

Chiara Ferragni, il giorno dopo quella fatidica serata, avrebbe scoperto la verità su Angelica. Convinta di parlare con Corona, Chiara avrebbe ricevuto un confessionale inaspettato da Fedez, scoprendo la relazione segreta e reagendo con un messaggio lapidario: “Tu sei uno stro di mea”*. Una reazione che ha sollevato un polverone mediatico.

Fabrizio Corona ha anche raccontato un episodio surreale accaduto proprio nel giorno del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. Poco prima di pronunciare il “sì”, Fedez sarebbe stato chiuso in bagno, al telefono con Angelica Montini, dichiarandole il suo amore e offrendosi di annullare il matrimonio se lei lo avesse richiesto. Nonostante il suo amore per Montini, la donna ha deciso di rimanere nell’ombra, permettendo la continuazione della “favola” mediatica. Tuttavia, Corona afferma che Montini non avrebbe mai smesso di far parte della vita di Fedez, continuando a influenzare le sue scelte.

Nel secondo episodio di Falsissimo, disponibile per gli abbonati, Corona ha messo in onda una telefonata a tre tra lui, Fedez e Angelica Montini, in cui Angelica ha ribadito il suo dolore per la situazione. Ha anche ammesso di aver scritto “ti amo” a Fedez recentemente, ma di aver perso ogni sentimento a causa del caos che si era creato attorno a loro. Corona ha anche rivelato che il nome di Ignazio La Russa, presidente del Senato, sarebbe emerso nella conversazione, con La Russa che avrebbe chiesto di non pubblicare il materiale. Nonostante le pressioni, Corona ha deciso di rendere pubbliche tutte le informazioni, ribadendo la sua posizione: “Trattative non ne facciamo più, soldi non ne vogliamo. Noi pubblichiamo tutto.”

Con queste rivelazioni, Fabrizio Corona ha acceso una nuova polemica intorno alla vita di Fedez, Chiara Ferragni e Angelica Montini, portando alla luce dettagli inaspettati che potrebbero avere un forte impatto sulla percezione del pubblico riguardo al famoso rapper e alla sua vita privata.