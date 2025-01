Fari spenti e panico in autostrada: anziano soccorso dagli agenti sulla A25

Il tempestivo intervento della Polizia Stradale ha salvato un anziano automobilista in difficoltà, garantendo sicurezza e assistenza fino all’ospedale di Chieti.

Nel pomeriggio del 22 gennaio, la Polizia Stradale di Sulmona ha dimostrato grande prontezza e sensibilità nell’aiutare un anziano automobilista che si trovava in difficoltà sull’autostrada A25. Una pattuglia di vigilanza, dopo aver ricevuto una segnalazione dalla Centrale Operativa, è intervenuta tempestivamente per soccorrere l’uomo, che si trovava con il suo veicolo fermo, i fari spenti e visibilmente in difficoltà su una zona zebrata lungo la rampa di immissione dall’A14.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato il conducente in un evidente stato di agitazione, che lamentava forti dolori a una gamba. L’uomo, spaventato e visibilmente confuso, ha spiegato di essersi perso mentre cercava di raggiungere l’ospedale di Chieti per delle cure mediche programmate. Il suo viaggio, partito dal Molise, si era interrotto a causa della sua incapacità di proseguire alla guida.

Dopo aver constatato l’impossibilità dell’anziano di riprendere la marcia e l’indisponibilità dei familiari a intervenire, i poliziotti hanno preso la situazione in mano con grande professionalità. Un agente ha preso il volante del veicolo, mentre il collega ha scortato il convoglio con l’auto di servizio fino alla destinazione ospedaliera. La sicurezza dell’uomo e degli altri automobilisti è stata garantita grazie all’efficace intervento della Polizia Stradale.

Una volta arrivati a Chieti, l’anziano è stato affidato al personale sanitario. Prima di essere assistito, ha espresso la sua sincera gratitudine agli agenti per il supporto ricevuto. Questo gesto ha non solo evitato una situazione di pericolo, ma ha anche permesso all’uomo di giungere alla sua destinazione in totale sicurezza.

In un’epoca in cui le situazioni di emergenza possono rivelarsi difficili da gestire, il tempestivo intervento della Polizia Stradale di Sulmona ha dimostrato quanto sia importante il loro ruolo nella sicurezza stradale. Grazie al loro impegno e alla loro umanità, un altro giorno di routine è stato trasformato in un atto di vera solidarietà.