Chi è Carrie dal Veneto a Affari Tuoi: com’è andata la partita della studentessa di Venezia

Scopri come è andata la partita di Carrie dal Veneto a Affari Tuoi del 29 gennaio 2025, tra tiri e scelte difficili con il pacco numero 1.

Affari Tuoi, puntata del 29 gennaio 2025: chi è Carrie dal Veneto

Stasera, mercoledì 29 gennaio 2025, è tornato l’appuntamento con Affari Tuoi, il celebre programma televisivo condotto da Stefano De Martino. La protagonista della serata è Carrie dal Veneto, una giovane studentessa che studia a Venezia. Carrie ha deciso di partecipare a questo emozionante gioco dei pacchi con la sua “madrina” Greta al suo fianco. La scelta del pacco numero 1 è stata simbolica per lei, e l’avventura è iniziata.

La partita di Carrie: un mix di fortuna e sfortuna

Carrie inizia la sua partita con molta determinazione, ma il destino non è sempre dalla sua parte. Durante i primi sei tiri, sfortunatamente, 200.000 euro finiscono nel pacco della Sicilia. Un colpo duro per la studentessa veneta, ma la partita è ancora lunga. Nel pacco della Puglia ci sono 15.000 euro, e nel pacco della Valle d’Aosta purtroppo ci sono zero euro.

A rendere più interessante la serata è il momento in cui il conduttore Stefano De Martino balla con Gaetano dalla Campania, un concorrente che chiede sempre di non essere invitato a ballare prima della puntata, ma che alla fine si lascia coinvolgere.

Carrie, con il suo pacco numero 1, è pronta a continuare. Il pacco numero 5 del Molise contiene un piatto tipico: risi e bisi. Nel pacco 17 del Trentino, invece, ci sono soli 100 euro. La tensione cresce quando arriva la prima telefonata del “Dottore”. Carrie è ormai un volto noto del programma, essendo presente per ben 30 puntate. La prima offerta ricevuta per il suo pacco è di 33.000 euro, ma la studentessa decide di non accettarla.

Seconda parte della partita: nuove sfide e scelte difficili

Carrie rifiuta l’offerta e prosegue con determinazione. Nel pacco del Lazio (numero 6) ci sono solo 50 euro. Nonostante le difficoltà, la studentessa non si lascia scoraggiare e decide di aprire il pacco numero 15, appartenente ai gemelli del Piemonte. Purtroppo, al suo interno ci sono 300.000 euro, un colpo che cambia drasticamente la sua fortuna. Nel pacco numero 14 della Basilicata, fortunatamente, ci sono 30.000 euro.

La puntata si conclude con una grande suspense e molti colpi di scena. La scelta di Carrie, purtroppo, non l’ha premiata, ma la sua determinazione è stata indiscutibile.

Concludendo, la serata di Affari Tuoi ha regalato emozioni forti e un po’ di sfortuna a Carrie dal Veneto, ma anche un grande spettacolo per il pubblico a casa.