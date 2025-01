Fedez e le tensioni a Sarà Sanremo, Corona: “Conti ha scelto di non sfruttare una tragedia per guadagnare ascolti”

Scopri i retroscena di Fabrizio Corona su Fedez e la crisi prima di Sarà Sanremo, tra sedativi, telefonate disperate e il ruolo di Carlo Conti.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona sui retroscena che riguardano Fedez, la sua relazione con Chiara Ferragni, e il presunto innamoramento per Angelica Montini, stanno facendo scalpore. In particolare, l’ex re dei paparazzi ha raccontato dettagli inquietanti su un episodio di crisi che ha coinvolto il rapper a cavallo della messa in onda di Sarà Sanremo. Secondo Corona, Fedez avrebbe vissuto un momento di grande difficoltà emotiva e psicologica, tanto da aver assunto sedativi prima di salire sul palco.

Secondo quanto raccontato da Fabrizio Corona, il rapper sarebbe stato messo sotto grande pressione dalla Rai, che inizialmente aveva deciso di inserirlo nel primo blocco della serata, ma poi ha cambiato idea. In queste ore critiche, Fedez avrebbe ricevuto una telefonata da Angelica Montini, che avrebbe causato il panico in lui: “Chiedo a lei di non scrivergli quel giorno, perché è a Sanremo. Ma lei lo chiama, trenta minuti di telefonata”. Questo momento di intensa agitazione avrebbe spinto il rapper a prendere una boccetta di Minias, un sedativo. Il messaggio che Fedez avrebbe mandato alla sua famiglia parlava chiaro: “Se succede qualcosa, fai scrivere ai miei figli”.

Corona racconta il tentativo di autolesionismo di Fedez

Fabrizio Corona non ha esitato a raccontare i dettagli di quel momento drammatico. Quando il rapper gli ha parlato, la sua voce sembrava affievolirsi, segno di un malessere crescente. Corona avrebbe immediatamente avvertito la madre di Fedez e cercato di sdrammatizzare la situazione: “Le consiglio di non chiamare un’ambulanza, altrimenti siete su tutti i giornali”. Secondo Corona, Carlo Conti, che era con Fedez in quel momento, sarebbe stato informato della situazione ma ha mantenuto il silenzio, evitando di sfruttare la tragedia a fini televisivi: “Per la prima volta abbiamo trovato un conduttore che non usa una tragedia per fare ascolti, bravo”.

Nonostante il momento critico, Fedez avrebbe comunque deciso di presentarsi sul palco, come suggerito da Corona, per non far trapelare la sua crisi a livello nazionale. Fabrizio Corona ha raccontato di aver visto le immagini di Fedez subito dopo, descritto come “un ectoplasma”, un uomo completamente dissociato, che ripeteva le parole in modo meccanico. A quel punto, Carlo Conti lo avrebbe accompagnato velocemente fuori dal palco.

Dopo l’incidente, Fedez ha parlato pubblicamente dell’accaduto, cercando di tranquillizzare i suoi fan: “Avevo avuto cose mie relazionali al di fuori della musica, ero un po’ giù. Ma ero tranquillo. Non so perché ero strano. La mia vita è fatta di alti e bassi ultimamente, ma ce ne sbattiamo. Bisogna andare avanti”.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona su Fedez e la sua crisi personale sollevano dubbi su quanto accaduto dietro le quinte di Sarà Sanremo. Questo episodio non solo evidenzia le difficoltà che il rapper ha affrontato, ma anche il supporto che ha ricevuto, purtroppo in silenzio, da alcune persone intorno a lui, come Carlo Conti. Inoltre, l’intrigo che coinvolge Angelica Montini e le tensioni relazionali con Chiara Ferragni aggiungono ulteriori sfumature a una vicenda che non smette di far parlare.