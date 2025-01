Fiore De Rienzo, storico di Chi l’ha visto?, è venuto a mancare: era il padre di Libero

Fiore De Rienzo, giornalista e aiuto regista, si è spento a Roma. Il suo contributo a “Chi l’ha visto?” e la sua partecipazione al cinema resteranno nella memoria di tutti.

Fiore De Rienzo, storico volto di “Chi l’ha visto?” e padre dell’attore Libero De Rienzo, è morto martedì 28 gennaio 2025 a Roma. La notizia è stata comunicata dai familiari sui social network, lasciando una grande commozione tra chi lo conosceva. De Rienzo, noto per il suo ruolo di aiuto regista e giornalista, ha segnato un’epoca nella trasmissione di Rai 3, dove ha contribuito in modo significativo per anni.

Fiore De Rienzo ha lavorato anche come regista e programmista. Tra le sue collaborazioni più importanti, si ricorda il suo lavoro come aiuto regista per Citto Maselli in “Gli sbandati” e “Storia d’amore”. Ma il suo nome è indissolubilmente legato al programma Chi l’ha visto?, dove, con il suo lavoro di inviato, ha seguito casi che hanno fatto storia, come quello di Emanuela Orlandi. Tra le sue inchieste più significative c’è anche l’intervista del 2006 ad Antonio Mancini, un pentito della Banda della Magliana che sosteneva di aver riconosciuto la voce di Rufetto, un sicario di Enrico De Pedis.

Anche nel cinema, Fiore De Rienzo ha lasciato il segno, partecipando a numerosi film, spesso al fianco del figlio Libero. Insieme hanno preso parte al film A+R Andata+Ritorno, diretto da Marco Ponti. In totale, De Rienzo ha collezionato 19 partecipazioni cinematografiche come interprete.

Il cordoglio è arrivato anche dalla redazione di “Chi l’ha visto?”, che ha espresso il suo affetto per il collega scomparso: “Un profondo cordoglio da parte di Federica Sciarelli e di tutta la redazione”, hanno scritto sui social. La moglie Raffaella e la famiglia hanno ricevuto numerosi messaggi di solidarietà in questo momento doloroso.

I funerali si terranno giovedì 30 gennaio alle 15 presso il santuario di Maria Santissima della Consolazione a Paternopoli, in provincia di Avellino. La camera ardente sarà allestita domani dalle 14 alle 17 al Fatebenefratelli di Roma, sull’Isola Tiberina.

Fiore De Rienzo lascia un’eredità importante nel mondo del giornalismo e della televisione, con una carriera ricca di impegno e passione che ha contribuito a formare generazioni di spettatori e professionisti.