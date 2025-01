Ritrovato senza vita a Perugia Andrea Prospero, il giovane di 19 anni scomparso di recente

Andrea Prospero, giovane studente universitario scomparso a Perugia, è stato trovato morto. Le indagini sono in corso per determinare le cause della sua morte.

Il corpo senza vita di Andrea Prospero, il giovane studente universitario scomparso da Perugia lo scorso venerdì, è stato ritrovato oggi, 29 gennaio 2025, in un appartamento vicino al centro storico della città. Le forze dell’ordine hanno confermato che si trattava proprio del 19enne, che da giorni non dava più notizie di sé. Il cadavere è stato rinvenuto in un appartamento in via del Prospetto, un luogo che il ragazzo pare avesse preso in affitto da poco tramite una società di affitti brevi.

Le indagini per accertare le cause della morte sono ancora in corso. Oggi, sul luogo del ritrovamento, sono intervenuti il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone e l’aggiunto Giuseppe Petrazzini, insieme al medico legale, che ha eseguito un primo esame del corpo. Nonostante le circostanze del ritrovamento, la procura ha dichiarato che, allo stato attuale, non ci sono elementi che possano suggerire un omicidio.

La scomparsa di Andrea Prospero

Andrea era sparito il 25 gennaio, quando avrebbe dovuto incontrare la sua sorella gemella, Anna, per un pranzo insieme in mensa. Il loro appuntamento era fissato per le 13:45, ma Andrea non si è mai presentato. L’ultimo messaggio che aveva inviato a Anna risale alle 12:30, e da allora non si è più avuto alcun contatto. Le ricerche sono cominciate subito dopo la denuncia di scomparsa, e si sono concentrate sul suo telefono. L’ultima cella agganciata indicava che Andrea si trovava nel quartiere Monteluce, lontano dal suo alloggio. Nonostante l’uso di droni e unità cinofile, la sua traccia si era persa.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha espresso il suo profondo cordoglio per la morte di Andrea, definendolo un “figlio” della comunità perugina. Ha anche sottolineato il grande impegno delle forze dell’ordine e dei volontari della Protezione Civile, che hanno lavorato instancabilmente per ritrovare il giovane.

Le reazioni della comunità

La notizia del ritrovamento del corpo di Andrea ha scosso profondamente la città di Perugia. La comunità universitaria si è stretta intorno alla famiglia di Andrea, in particolare alla sorella gemella Anna e ai suoi genitori. La morte del giovane studente ha suscitato dolore e sgomento, lasciando un vuoto che sarà difficile colmare.

Le indagini continuano per stabilire con precisione cosa sia accaduto a Andrea Prospero nei giorni precedenti alla sua morte, ma il tragico epilogo di questa vicenda non fa che mettere in luce le difficoltà di molti giovani che, purtroppo, affrontano situazioni di solitudine e sofferenza senza che gli altri possano percepirle.