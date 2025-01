Sottratto da una donna a soli 5 mesi, ritrova la famiglia biologica a 16 anni: “Mi tenevano all’oscuro”

Una giovane vita spezzata dalla sofferenza. La tragedia di una ragazza di 19 anni, trovata morta dal padre, riaccende il tema della depressione giovanile e della solitudine.

Lunedì notte, una tragedia ha scosso la comunità di San Benedetto. Una giovane ragazza di 19 anni è stata trovata senza vita dal padre, che, al suo ritorno a casa, ha notato uno strano silenzio. Entrato in bagno, ha fatto la macabra scoperta: la figlia era impiccata, esanime. La situazione, fin da subito, è apparsa terribile e difficile da accettare per la famiglia.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, con l’intento di rianimare la ragazza, ma gli operatori sanitari della Potes di San Benedetto, giunti sul posto, hanno potuto solamente constatarne il decesso. L’intera famiglia, compreso il padre e i fratelli, è stata colpita dalla tragedia, trovandosi improvvisamente nel dolore e nella disperazione. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri di Montalto e San Benedetto, insieme al magistrato di turno, per eseguire i primi accertamenti.

Le prime indagini hanno confermato che si trattava di un gesto volontario. La giovane, diplomata lo scorso anno in un istituto superiore di San Benedetto, soffriva da tempo di depressione. Non era mai riuscita a superare la tragica morte della madre, avvenuta cinque anni fa nelle stesse circostanze. La sofferenza per questa perdita si era intensificata nel tempo, spingendo la ragazza verso un sentimento di tristezza e vuoto che non riusciva più a gestire.

La ragazza aveva completato gli studi superiori e si trovava in attesa di un impiego, con la speranza di un futuro migliore. Il suo decesso ha sconvolto la comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia colpita da questa tragedia. La salma della ragazza è stata messa a disposizione della magistratura per espletare le formalità di rito. I funerali si terranno appena sarà riconsegnato il corpo ai familiari.

La notizia del suo suicidio si è diffusa rapidamente, lasciando tutti sotto shock. Purtroppo, questa tragica vicenda riporta alla luce il tema della depressione giovanile e della difficoltà di molti ragazzi nel superare momenti difficili. La comunità di San Benedetto è ancora incredula di fronte a una perdita così improvvisa e dolorosa.

In momenti come questi, è essenziale affrontare il tema della salute mentale e dell’importanza di supportare i giovani che affrontano difficoltà emotive. La tragedia di questa ragazza ci ricorda quanto sia fondamentale parlare di prevenzione e offrire supporto a chi ne ha bisogno, specialmente nei momenti di maggiore vulnerabilità.