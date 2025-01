Stasera tutto è possibile conquista Rai2: lo spettacolo che ti fa sorridere senza pensieri.

Stefano De Martino, con il suo show “Stasera tutto è possibile”, ha ottenuto ascolti record su Rai 2, superando la concorrenza e conquistando il pubblico con il suo divertimento

Mentre continua a macinare ascolti e consensi ogni giorno con Affari Tuoi su Rai 1, Stefano De Martino ha raggiunto un nuovo record, questa volta su Rai 2. Ieri sera è partita la nuova edizione di Stasera tutto è possibile, lo show comico che vede De Martino al timone. Accompagnato dalla sua “squadra”, il conduttore napoletano ha regalato al pubblico una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Nonostante la concorrenza di BlackOut su Rai 1 e il film cult La vita è bella su Canale 5, lo show ha superato anche Le Iene su Italia 1, registrando ben 2.263.000 spettatori con uno share del 14.2%. Si tratta di numeri importanti per Rai 2, che superano quelli della passata stagione televisiva, consolidando Stasera tutto è possibile tra i programmi di maggior successo della rete negli ultimi anni. E il merito, in gran parte, va a Stefano De Martino, una figura che, se da un lato è amata, dall’altro rappresenta una “croce e delizia” per tutti i volti celebri della Rai.

Il programma ha subito conquistato anche X, dove STEP (abbreviazione di “Stasera tutto è possibile”) è finito al primo posto nelle tendenze, mantenendo la posizione anche il giorno successivo alla messa in onda, accompagnato da una serie di video estrapolati dalla puntata. Le gag dei veterani come Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina, insieme alla vivace Brenda Lodigiani, che ha regalato al pubblico una riuscitissima imitazione di Angela Brambati del Gialappa’s Show, hanno incantato il pubblico. E ancora, l’ironia di Carlo Amleto, le parodie di Max Giusti e l’esplosività di Elisabetta Canalis: STEP non ha tradito la sua formula vincente che ha decretato il suo longevo successo.

STEP è il classico programma “spegni cervello”, perfetto per il pubblico che cerca una pausa divertente dopo una lunga giornata di lavoro. Lo show ha fatto tornare in auge il trend “Dove il cuore riposa e l’ansia scompare”, grazie a giochi e situazioni esilaranti, dalle prove fisiche a quelle di intuito, improvvisazione e velocità. Stefano De Martino dirige un programma che mette sul piatto tutti gli ingredienti per innescare situazioni comiche irresistibili, capaci di far ridere chiunque.