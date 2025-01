Tina Cipollari protagonista sul trono di Uomini e Donne: tra i pretendenti appare l’ex di Gemma Galgani

Tina Cipollari torna a Uomini e Donne dopo 24 anni, tra nuovi pretendenti e dichiarazioni sorprendenti. Scopri chi è stato scelto dalla tronista.

Uomini e Donne oggi, mercoledì 29 gennaio, ha visto il ritorno di una delle figure più iconiche del programma: Tina Cipollari. La celebre opinionista ha deciso di rimettersi in gioco, tornando sul trono che 24 anni fa aveva già ricoperto. In questa nuova avventura, Tina è arrivata in studio con quattro bodyguard, dando il via a una nuova stagione di emozioni e sorprese. Dopo essersi posizionata al centro dello studio, la Cipollari ha incontrato i suoi primi pretendenti, pronti a conquistarla con le loro storie e regali.

I corteggiatori di Tina Cipollari

Il primo a farsi avanti è stato Antonino, che ha sorpreso Tina con una torta e una dichiarazione particolare: “Il mio orologio ha un valore inestimabile, era di mio padre. Non mi sono mai sposato per dare priorità alla mia libertà”. Antonino, che gestisce un B&B e alcuni immobili, ha voluto condividere con la tronista anche la sua dichiarazione dei redditi.

Il secondo corteggiatore a presentarsi è Riccardo, un geometra di 66 anni. Vedovo, ha un passato con Gemma Galgani nel 2017, ma oggi si è detto pronto a provare a conquistare Tina. “Sono nato a Stresa, abito a Rimini. Dietro questa facciata c’è un cuore che batte”, ha dichiarato Riccardo, che ha già avuto occasione di scambiare un bacio con Gemma durante una passata partecipazione al programma.

Il terzo corteggiatore è Cosimo, 47 anni, che ha scelto di regalare a Tina un bracciale di diamanti e un mazzo di rose, promettendo di coccolarla. Viene da Mesagne, e si definisce un uomo che ama le donne e sa come prendersene cura. Cosimo ha anche cantato il brano Margherita al centro dello studio, cercando di conquistare il cuore di Tina con la sua passione.

La scelta di Tina Cipollari

Alla fine, Tina ha scelto di proseguire la conoscenza con Cosimo. “Per il momento mi fermo su Cosimo. Mi dispiace per gli altri, ma hanno parlato di romanticismo, non fa per me. A parte Cosimo, gli altri sembrano scappati di casa”, ha dichiarato la tronista. Cosimo è riuscito a colpire Tina con la sua personalità, e nonostante la differenza di età, ha dimostrato di essere l’uomo giusto per lei.

L’emozionante inizio di questo nuovo capitolo per Tina Cipollari promette ancora tante sorprese, e i fan sono pronti a seguire ogni sviluppo della sua avventura. Riuscirà a trovare l’amore o sarà una sfida di gioco e strategia come sempre?

Cosa ne pensi di questa nuova avventura di Tina Cipollari? Segui Uomini e Donne per scoprire come evolverà questa storia e quali altre sorprese ci riserverà la tronista.