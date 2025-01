Uomo rinvenuto senza vita in casa, la compagna lotta per sopravvivere: mistero da chiarire

Un drammatico caso a Megliadino San Fidenzio, dove un uomo è stato trovato morto e la sua compagna in gravissime condizioni. Le indagini sono in corso.

Tragedia a Megliadino San Fidenzio, un uomo trovato senza vita nella propria abitazione

Nel pomeriggio di mercoledì 29 gennaio 2025, una drammatica scoperta ha scosso la comunità di Megliadino San Fidenzio, località situata nel comune di Borgo Veneto (Padova). Silvano Vigato, un uomo di 59 anni, è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione. Accanto a lui giaceva la compagna 53enne, identificata come M.D.S., in condizioni gravissime, ma senza segni evidenti di violenza.

A fare la tragica scoperta è stata la figlia della donna, che, preoccupata per il suo stato, ha subito allertato i soccorsi. Immediatamente è stato inviato un elisoccorso che ha trasportato la 53enne all’ospedale di Padova, dove è ora ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche, e le indagini sono in corso per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Le indagini e le prime ipotesi sulla tragedia

Gli investigatori dei carabinieri stanno cercando di chiarire i contorni di questa triste vicenda. L’area di via Rossini, dove si è consumato il dramma, è stata transennata per permettere i rilievi e l’esame della scena del crimine. Nonostante l’assenza di segni di violenza sulla donna, la vicenda appare misteriosa, e al momento le ipotesi sono ancora in fase di valutazione.

Come riportato da PadovaOggi, un’arma è stata trovata poco distante dalla coppia, suscitando il sospetto che possa trattarsi di un gesto autolesionistico da parte dell’uomo. Tuttavia, il ruolo della compagna nella vicenda rimane oscuro, e le forze dell’ordine stanno cercando di raccogliere informazioni utili attraverso l’ascolto di vicini e conoscenti della coppia.

Le indagini proseguono: cosa si sa finora

Gli investigatori non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali e non sono emersi nuovi dettagli, ma si aspettano sviluppi nelle prossime ore. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per fare chiarezza su quanto accaduto, cercando di capire se si tratti di un gesto estremo da parte di Silvano Vigato o se la 53enne abbia avuto un ruolo nell’accaduto.

Il caso sta suscitando grande attenzione da parte dei media e della comunità locale, che attendono ulteriori aggiornamenti sulla tragedia che ha colpito Megliadino San Fidenzio.