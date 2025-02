Bambina di 5 anni cade dal terzo piano di un edificio ad Ancona: condizioni critiche

Una bambina di 5 anni è caduta dal terzo piano di una palazzina a Ancona. È stata soccorsa e ora è in ospedale, ma le sue condizioni sono molto gravi.

Oggi, sabato 1 febbraio, si è verificato un gravissimo incidente a Ancona: una bambina di 5 anni è precipitata dal terzo piano di una palazzina in via Rovereto, circa sette metri d’altezza. Secondo le prime informazioni, la piccola è stata immediatamente trasportata in ospedale in gravissime condizioni. Fortunatamente, le prime verifiche non hanno evidenziato danni agli organi né emorragie.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino e sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, della Scientifica e delle Volanti, che stanno svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono in corso per chiarire le cause che hanno portato alla caduta della bambina.

A soccorrere la piccola sarebbe stato un vicino di casa, che l’ha immediatamente portata al sicuro nella sua abitazione. Successivamente, è intervenuto il 118, che ha trasferito d’urgenza la bambina all’ospedale materno-infantile Salesi. Attualmente, la bambina è in attesa di essere sottoposta a una TAC per esaminare eventuali fratture ossee.

Secondo le informazioni disponibili, la bambina, nata nel 2019, potrebbe avere dei problemi di disabilità. Gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e determinare le cause precise.