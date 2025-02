Eleonora Giorgi: “Metastasi al cervello, la mia unica speranza è una terapia all’avanguardia”

Eleonora Giorgi ha condiviso con Verissimo gli aggiornamenti sulla sua salute, raccontando della metastasi al cervello e della speranza in una cura sperimentale.

Eleonora Giorgi ha affrontato con grande coraggio e lucidità la difficile situazione che sta vivendo. Ospite a Verissimo il 2 febbraio, l’attrice ha rivelato che la sua salute è in peggioramento, poiché i medici hanno scoperto una metastasi al cervello, una notizia che ha colpito duramente la donna. Nonostante il tumore al pancreas di cui è affetta da tempo, che l’ha costretta a seguire un intenso ciclo di trattamenti, il suo cammino di guarigione non si è arrestato.

“Non nascondo che ho avuto un po’ di paura,” ha dichiarato Eleonora con sincerità. Il tumore al pancreas non ha smesso di progredire, ma l’attrice non ha mai smesso di lottare.

L’unica speranza è una cura sperimentale

Durante il suo intervento, Giorgi ha spiegato che l’unica possibilità che ha per fermare la malattia potrebbe essere una cura sperimentale. La radiochirurgia al cervello è stata il primo passo, ma la vera speranza risiede nelle cure non ancora approvate. “Non so se dovrei chiamare Trump per farla approvare. Ci sono migliaia di persone come me che aspettano un timbro negli Stati Uniti,” ha detto Eleonora, aggiungendo che si sente intrappolata in un limbo, ma rimane determinata a combattere. Ha anche aggiunto: “Non ho ancora iniziato la chemio palliativa, perché il cibo è un problema e questa cura aggredirebbe l’intestino”.

La vita potrebbe finire da un momento all’altro

In un’altra intervista rilasciata a Gente, Giorgi aveva già accennato al suo stato di salute, esprimendo la sua preoccupazione per il futuro. La sua forza arriva soprattutto dai suoi figli, che l’hanno spinta a non arrendersi. “L’attaccamento dei miei ragazzi alla vita è talmente forte che mi sono affidata a loro, facendo tutto ciò che ritengono importante per me,” ha spiegato. La preoccupazione più grande dell’attrice rimane quella di non poter vedere crescere il suo amato nipotino Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. “Penso che tutto possa finire da un momento all’altro, e non voglio. Mi strazia pensare di non vedere più le persone a cui tengo,” ha concluso Giorgi, visibilmente commossa.