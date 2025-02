Chi è Giovanni dalla Calabria ad Affari Tuoi e come si è conclusa la serata del 3 febbraio 2025

Scopri il percorso di Giovanni dalla Calabria nella puntata di stasera di “Affari Tuoi”, con il gioco che ha coinvolto il pubblico fino all’ultimo pacco.

Stasera, 3 febbraio 2025, il programma Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino continua a intrattenere il pubblico con nuove sfide e colpi di scena. Dopo il successo della puntata di ieri con Irene dalla Valle d’Aosta, che ha registrato 6.276.000 spettatori e uno share del 30.3%, è il turno di Giovanni, il concorrente di questa sera.

Giovanni proviene da Lamezia Terme, in Calabria, e lavora come personal trainer. La sua professione lo porta a prendersi cura non solo del corpo, ma anche del benessere psicologico delle persone. Giovanni gioca con il pacco numero 10, e ad accompagnarlo in questa sfida c’è suo padre, Antonio.

La partita di Giovanni inizia con il pacco numero 5, che porta una sorpresa positiva: ben 200.000 euro. Tuttavia, nel pacco della Campania c’erano solo 75 euro. Dopo aver effettuato i suoi primi tiri, Giovanni riceve la prima chiamata del Dottore, che gli propone un cambio di pacco. Decidendo di non essere troppo legato ai numeri, Giovanni cambia il suo pacco con quello della Liguria. A sorpresa, nel pacco 10, che aveva originariamente scelto, c’erano 1 kg di peperoncini, una scelta curiosa per un gioco che solitamente offre soldi!

Il gioco continua e, al pacco 13 della Sicilia, Giovanni trova 30.000 euro, mentre nel pacco rosso successivo ci sono 10.000 euro.

La seconda parte della partita è ancora più intensa. Giovanni riceve la seconda chiamata del “Dottore”, che gli offre 15.000 euro in cambio di 4 tiri. Dopo aver rifiutato l’offerta, Giovanni continua la sfida. Nel pacco 14 del Molise trova 15.000 euro, ma le sorprese non finiscono. Con il “mantra” evocato dal conduttore, nel pacco 20 della Toscana Giovanni trova solo 1 euro, e nel pacco 16 addirittura 0 euro. Ma la fortuna sembra tornare a sorridergli quando nel pacco 8 della Basilicata c’è il premio più grande: 300.000 euro.

Il gioco di Giovanni si è rivelato una vera montagna russa di emozioni, con alti e bassi che hanno tenuto il pubblico incollato alla tv fino all’ultimo momento. Con un finale inaspettato e il premio massimo in arrivo, Giovanni ha dimostrato di saper giocare con strategia e nervi saldi.

Resta da scoprire come il Dottore influenzerà le scelte future dei concorrenti e se Giovanni riuscirà a conquistare il montepremi finale o se qualche altro colpo di scena gli impedirà di portare a casa la somma piena.

Non perdere la nuova puntata di Affari Tuoi!