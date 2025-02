Come sta Filippo Tajani dopo il malore sul terreno di gioco, il vicepremier: “È stata una grande paura”

Filippo Tajani, figlio del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, ha subito un malore durante una partita del campionato di Eccellenza fra Ferentino e Paliano. Trasportato d’urgenza al policlinico Gemelli di Roma, le sue condizioni sono ora stabili.

Il giovane calciatore del Ferentino ha avuto un incidente in campo che ha destato molta preoccupazione. Durante una partita di campionato, dopo uno scontro con un altro giocatore, Tajani si è accasciato a terra privo di sensi. L’episodio è stato immediatamente notato da un avversario, che ha capito che qualcosa non andava quando si è accorto che il difensore non stava seguendo l’azione come previsto. La partita è stata sospesa e sono stati subito chiamati i soccorsi.

Quando i paramedici sono arrivati al stadio di Paliano, hanno prontamente deciso di elitrasportare il giovane calciatore a Roma, dove è stato ricoverato presso il policlinico Agostino Gemelli. “I medici hanno preso in cura Filippo, che è vigile e in buone condizioni generali, anche se resta sotto osservazione per ulteriori accertamenti,” ha comunicato il club in una nota. I valori sono attualmente stabili e non ci sono segni di pericolo per la vita.

La squadra e tutti i tifosi hanno espresso solidarietà al giovane calciatore. La squadra avversaria, l’ASD Polisportiva Città di Paliano, ha anche fatto sentire il proprio sostegno, augurando una pronta guarigione. “Siamo felici che il ragazzo si senta meglio, gli auguriamo una rapida ripresa,” ha dichiarato la società in un messaggio di vicinanza.

Anche il ministro Antonio Tajani ha raggiunto l’ospedale, esprimendo sollievo per le condizioni del figlio: “Abbiamo preso un grande spavento, ma l’importante è che adesso sia fuori pericolo.”

Il calciatore resta in osservazione e si attende il suo rapido recupero. I compagni di squadra e i tifosi del Ferentino sono fiduciosi e attendono il ritorno di Filippo in campo.