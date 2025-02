Muore a 36 anni travolto da un furgone, Antonino Curro lascia due figli e una moglie incinta: “Un dolore immenso”

Antonino Currò, 36 anni, originario di Messina, ha perso la vita tragicamente mentre lavorava a casa di un amico. La sua morte lascia la moglie incinta e due figli.

La tragedia si è consumata a Imola, dove Antonino, mentre stava sistemando un furgone Mercedes Vito, è stato schiacciato dal mezzo che gli è scivolato addosso. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare: il giovane è deceduto sul colpo.

Currò stava lavorando sotto il furgone a casa di un amico a Conselice quando, per motivi ancora da chiarire, il veicolo è precipitato su di lui, travolgendolo e uccidendolo. L’incidente ha scosso l’intera comunità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della caserma locale, e il pubblico ministero di turno è stato informato. Le indagini sono in corso per determinare le cause precise dell’incidente.

La madre di Antonino, distrutta dal dolore, ha voluto ricordarlo sui social con parole commoventi: “Con te siamo morti tutti”, ha scritto pubblicando una foto di lui da piccolo. “Eri così, come in questa foto, quando sei entrato nella mia vita: bello come il sole.” La sua tristezza è tangibile, mentre descrive la vita che faceva con il figlio, i momenti che condividevano e la devastazione della perdita. Anche la moglie Kerol è travolta dalla tragedia, cercando di capire perché Antonino l’ha lasciata così presto.

Sul profilo social, anche un amico, Angelo Molinaro, ha voluto dedicare un pensiero a Currò, ricordandolo come “un ragazzo d’oro”, un uomo che amava la sua famiglia e sperava in un futuro migliore. “Ci capivamo al volo. Sapeva fare il suo lavoro, ma una fatalità ci ha spenti entrambi. Da ieri, solo il buio”.

La famiglia e gli amici sono rimasti sconvolti da questa tragedia, che lascia un vuoto profondo. L’amore di Antonino per la sua famiglia e la sua dedizione al lavoro rimarranno nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.