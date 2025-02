Lezioni di vita: quando le regole di un padre ti cambiano il destino

C’era un ragazzo a cui non piaceva vivere con suo padre a causa delle continue “irritazioni” che gli causava.

“Se non lo usi, spegni il ventilatore.”

“La TV è accesa in salotto e lì non c’è nessuno… Spegnila!”

“Chiudi la porta.”

“Non sprecare troppa acqua.”

Al figlio non piaceva essere rimproverato per queste piccole cose. Doveva sopportarle, almeno fino al giorno in cui ricevette un invito per un colloquio di lavoro.

“Non appena otterrò questo lavoro, lascerò questa città. Non dovrò più ascoltare nessuna lamentela da parte di mio padre,” pensò.

Mentre usciva per il colloquio, il padre gli diede un consiglio:

“Rispondi alle domande che ti faranno senza esitazione. Anche se non conosci la risposta, dilla con sicurezza.”

E gli diede più soldi di quelli di cui aveva effettivamente bisogno per il viaggio.

Arrivato sul posto, il ragazzo notò che non c’era nessuna guardia alla porta. La porta era aperta verso l’esterno, probabilmente d’intralcio per chiunque passasse o entrasse. Senza pensarci troppo, la chiuse ed entrò.

Lungo il vialetto, c’erano splendidi fiori, ma il giardiniere aveva lasciato il rubinetto aperto e l’acqua scorreva inutilmente, allagando il sentiero. Il ragazzo spostò il tubo e lo posizionò vicino ad altre piante che ne avevano bisogno.

Alla reception non c’era nessuno, ma un cartello indicava che il colloquio si sarebbe svolto al primo piano.

Salendo le scale, si accorse che le luci erano ancora accese, nonostante fossero già le dieci del mattino. Ricordò le parole di suo padre:

“Perché esci dalla stanza senza spegnere la luce?”

Anche se infastidito da quel pensiero, cercò l’interruttore e spense la luce.

Arrivato nella sala d’attesa, vide molte persone sedute in attesa del loro turno. Osservò il numero dei candidati e si chiese se avesse qualche possibilità di ottenere il lavoro.

Camminando nel corridoio, calpestò lo zerbino con la scritta “Benvenuto”, che però era capovolto. Anche se con un po’ di fastidio, lo sistemò. Alcune abitudini sono difficili da dimenticare.

Notò che le prime file erano tutte occupate, mentre le ultime erano vuote. In fondo alla sala, diversi ventilatori erano accesi senza che nessuno fosse seduto lì vicino.

E ancora una volta, sentì la voce di suo padre:

“Perché i ventilatori sono accesi in un’area dove non c’è nessuno?”

Spense quelli inutili e si sedette in una delle sedie libere.

Vide molte persone entrare nella sala del colloquio e uscire poco dopo da un’altra porta. Nessuno sembrava sapere quali domande venissero poste.

Quando arrivò il suo turno, si avvicinò all’intervistatore con una certa preoccupazione.

L’uomo prese i suoi documenti e, senza nemmeno guardarli, gli chiese:

“Quando puoi iniziare a lavorare?”

Il ragazzo rimase sorpreso. Sarà una domanda trabocchetto? O stanno davvero offrendomi il lavoro?

L’intervistatore spiegò:

“Qui non facciamo domande, perché crediamo che non siano il modo migliore per valutare davvero una persona. Abbiamo invece osservato il comportamento dei candidati tramite le telecamere di sicurezza. Nessuno degli altri candidati ha fatto nulla per chiudere la porta, sistemare il tubo dell’acqua, mettere a posto lo zerbino o spegnere le luci e i ventilatori accesi inutilmente… Sei stato l’unico a farlo, e per questo motivo abbiamo deciso di selezionarti per il lavoro.”

Il ragazzo rimase senza parole.

Per anni era stato infastidito dalla disciplina del padre, ma in quel momento capì che grazie a essa aveva ottenuto il suo primo impiego.

Tutta la rabbia e l’irritazione che provava nei confronti del padre svanirono all’istante. Decise che gli avrebbe raccontato tutto e tornò a casa felice.

Ogni insegnamento dei nostri genitori è per il nostro bene.

Per diventare persone di valore, dobbiamo accettare consigli, correzioni e guida, che ci aiutano a eliminare cattive abitudini e comportamenti sbagliati.

Un padre è il nostro maestro quando abbiamo cinque anni; un “villano” quando ne abbiamo venti; e la guida di tutta la nostra vita.

Le madri possono andare a casa dei figli quando invecchiano; i padri, invece, spesso non sanno come farlo.

Non serve a nulla ferire i nostri genitori quando sono vivi e poi pentircene quando non ci sono più.