Salva le sue figlie e la moglie dall’incendio in casa ad Agrigento, ma perde la vita tra le fiamme: aveva 48 anni

Un uomo di 48 anni, Salvatore Benfari, ha perso la vita nel tentativo eroico di salvare i suoi genitori dall’incendio che ha devastato la loro casa a Caltabellotta, in provincia di Agrigento. Nonostante i suoi sforzi, il 48enne non è riuscito a sopravvivere al rogo che lo ha imprigionato nell’abitazione.

La tragedia è avvenuta in una notte di dramma e coraggio. Secondo le prime ricostruzioni, Salvatore si trovava nella cantina con il padre quando ha sentito le urla delle figlie minori. Senza esitazione, è corso a salvarle, mettendole in salvo nonostante il fuoco che stava divampando. Tuttavia, durante il tentativo di recuperare anche la madre, rimasta bloccata nell’abitazione, è stato sopraffatto dalle fiamme. La madre, 75 anni, è stata salvata dal marito, ma Salvatore non ce l’ha fatta.

Le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i soccorritori sono intervenuti tempestivamente, ma per Salvatore non c’è stato nulla da fare. La madre, che ha riportato ustioni gravi, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, mentre le due figlie sono fortunate ad essere uscite illese.

Le cause che hanno provocato l’incendio sono ancora sotto investigazione. Salvatore Benfari, un saldatore apprezzato per il suo lavoro, lascia un grande vuoto nella comunità di Caltabellotta. Il sindaco Biagio Marciante lo ricorda con affetto: “Era un gran lavoratore, impegnato sia in Italia che all’estero.”

Questa tragedia segna una grande perdita per la famiglia, ma anche un esempio straordinario di sacrificio e coraggio.