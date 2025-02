Era una icona di bellezza degli anni ’50 che ha lasciato Hollywood per suo figlio – a 93 anni, continua a dimostrare che l’età è solo un numero

Dagli ruoli da protagonista sensuali a romantiche storie d’amore sotto i riflettori, questa bionda star ha vissuto la vita glamour che molti sognano. Ma quando l’era d’oro di Hollywood è svanita, lei ha scelto di abbandonare tutto. Ora, a 93 anni, lascia senza parole i fan che ammirano quanto “fantastica” appaia.

Questa attrice, una vera e propria bionda sensazionale, ha incantato il pubblico degli anni ’50 con il suo fascino, il suo atteggiamento ribelle e il suo indiscutibile talento.

La sua carriera da stella è iniziata nel Midwest, lontano dal lusso di Hollywood. Nata nel South Dakota, ha trascorso i primi anni della sua vita sognando una vita ben diversa dalla sua crescita in una piccola città.

Questo sogno ha cominciato a prendere forma quando si è trasferita in California da adolescente, dove è stata notata da Howard Hughes. Il suo aspetto straordinario e il suo carisma naturale hanno subito attirato l’attenzione, e alla fine degli anni ’40 si è trovata nel circuito delle concorsi di bellezza.

Nel 1949, è stata incoronata Miss Eight Ball dal Los Angeles Press Club, succedendo alla vincitrice dell’anno precedente, Marilyn Monroe. Questa vittoria ha segnato il suo ingresso nel mondo di Hollywood.

Si è rapidamente resa conto che la sua figura curvy e il suo fascino sensuale la rendevano diversa dalle altre attrici aspiranti. “Non assomigliavo a una donna normale — mi stavo sviluppando nei posti giusti”, ha ammesso. “Ho capito che probabilmente ero destinata a diventare una star del cinema”.

E così è stato, apparendo in una serie di film che hanno cementato il suo status di sex symbol. Titoli come “Teacher’s Pet”, “High School Confidential!” e “The Private Lives of Adam and Eve” hanno messo in evidenza il suo talento e il suo magnetismo sul grande schermo.

A differenza di molte delle sue colleghe, ha abbracciato i ruoli da “ragazza cattiva” che gli studi le offrivano. “Quei ruoli avevano molta grinta”, ha dichiarato. “Le ragazze perfette e sposate non arrivavano lontano.”

La sua bellezza e la sua sicurezza l’hanno resa una delle preferite tra l’élite di Hollywood, e ha rapidamente acquisito una reputazione per le sue relazioni ad alto profilo.

Nel corso degli anni, è stata legata a nomi noti dello spettacolo come Frank Sinatra, Elvis Presley e Johnny Carson.

Tuttavia, quando rifletteva sul suo co-protagonista preferito, non era uno dei suoi tanti amori famosi — ma il suo compagno di scena in “Teacher’s Pet”, Clark Gable. “Era il re di tutti i re!” ha esclamato. “Ho condiviso le sue braccia con Carole Lombard, Vivien Leigh e Jean Harlow, insieme alle sue labbra e al suo baffetto. Questo rimarrà sempre nella mia mente.”

Nonostante la fama e il romance, la sua vita personale ha preso una svolta importante quando è diventata madre. Il suo secondo marito, il direttore d’orchestra Ray Anthony, le ha dato l’unico figlio, Perry, nel 1956. Diventare madre ha cambiato le sue priorità e, alla fine, la sua carriera.

Con l’evolversi di Hollywood e l’era delle bionde che cominciava a svanire, ha preso una decisione coraggiosa — ha lasciato. “I giorni delle bionde sono finiti dopo che Marilyn è morta e poi Jayne Mansfield è morta cinque anni dopo. Ero l’unica rimasta”, ha ricordato.

“Avevo un figlio che cresceva, e c’erano molte droghe [a Hollywood]. Non volevo che Perry crescesse in quel modo”, ha aggiunto, notando che gli anni ’60 sono stati un periodo turbolento a Hollywood, con un’ondata di droga che imperversava nell’industria.

“Le persone facevano molto LSD e camminavano nudi su Sunset Boulevard,” ha raccontato. “Non volevo che mio figlio fosse coinvolto in tutto ciò.” Così, si è trasferita a Newport Beach, in California, scambiando il caos di Hollywood con la tranquillità dell’oceano.

“Adoro l’oceano e l’aria fresca. Perry ed io siamo venuti qui e ci siamo interessati alle barche. È andato tutto bene”, ha detto. Sebbene si sia allontanata dal grande schermo, non è scomparsa.

Ha continuato a fare apparizioni selettive e ha persino iniziato a scrivere. Nel 1987 ha pubblicato “Playing the Field”, un memoir che racconta le sue avventure a Hollywood. Ma anche dopo aver condiviso la sua storia, non aveva finito.

Una nuova fase della vita

A fine anni ’80, quando aveva quasi 90 anni, ha intrapreso un nuovo progetto letterario. “Molto è accaduto tra il 1987 e il 2020”, ha spiegato. “Ora sto scrivendo su cosa significhi invecchiare e apprezzare di più la vita, oltre a diventare più saggi con l’età.”

Romanticamente, la famosa attrice ha trovato finalmente stabilità dopo anni di matrimoni brevi e avventure veloci. Sebbene si fosse sposata cinque volte, è stato il suo ultimo matrimonio a durare.

Nel 1979, ha sposato il dentista e attore Thomas Dixon, con il quale è ancora sposata. “Nessuno dei miei matrimoni è durato a lungo, tranne quello in cui sono adesso”, ha ammesso.

Nel febbraio 2023, ha condiviso un messaggio commovente su Facebook: “Thomas, mio marito da quasi 50 anni. Come ha fatto a sopportarmi? A volte non sono stata la moglie perfetta.”

Un’icona senza tempo

Questa attrice non è altro che Mamie Van Doren, che ora, a 93 anni, continua a vivere la vita secondo i suoi termini. “Amo la vita,” ha detto. “Sono riuscita a scappare da tutte le cose brutte che stavano accadendo. Era intorno agli anni ’60 quando sono andata via. […] Ho semplicemente pensato che fosse il momento di lasciare Hollywood. Non andava più d’accordo con me.”

Non ha rimpianti per aver lasciato l’industria, aggiungendo: “Ho girato più di 40 film in tutto il mondo. Non ho viaggiato solo negli Stati Uniti — ho lavorato in Sud America, Brasile, Spagna, Londra e Roma, anche in Jugoslavia durante il regime comunista. Ho molto per cui essere grata.”

Oltre a essere grata per la sua incredibile carriera, Van Doren ha ricevuto anche elogi per la sua bellezza senza tempo. “Bella come sempre,” ha commentato un utente dei social su uno dei post di Mamie su Facebook.

“Davvero la mia ragazza dei sogni delle scuole medie,” ha aggiunto un altro. “Wow, sembra fantastica!” un altro utente ha scritto, mentre un quarto ha scritto: “Mamie Van Doren è ancora viva?!?”

“Mamie Van Doren, riesci a credere che abbia 93 anni in queste foto??? Sembra che ne abbia 50!” ha commentato un’altra persona.

Dopo una carriera fatta di fama, amore e reinvenzione, Mamie Van Doren ha vissuto una vita che sembra quella di un film di Hollywood. “Mi sorprende di essere vissuta così a lungo,” ha detto.

“Sono grata per ogni mattina che mi sveglio,” ha aggiunto la bionda star. La sua eredità è la prova che la reinvenzione, la resilienza e sapere quando allontanarsi possono portare a una vita lunga e soddisfacente.