Si sente male al volante, tenta di fermarsi ma si schianta e prosegue per 200 metri

Un camionista di 53 anni ha perso la vita questa mattina, 5 febbraio, lungo l’autostrada A4, nel tratto che collega San Donà di Piave (Venezia) e Cessalto (Treviso), a causa di un malore improvviso.

Il dramma si è consumato nelle prime ore del mattino, quando l’uomo, alla guida di un mezzo pesante, ha avvertito un malore mentre era in viaggio verso Trieste. Secondo la ricostruzione iniziale, il camionista avrebbe cercato di accostare per fermarsi nella corsia di emergenza, ma nel tentativo ha urtato le barriere di sicurezza laterali, proseguendo la sua corsa per circa 200 metri.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, al chilometro 429, non c’è stato nulla da fare: l’uomo è stato trovato privo di vita nell’abitacolo del camion. I tentativi di rianimarlo sono stati vani.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e gli operatori di Autostrade Alto Adriatico per regolare la circolazione, che è rimasta congestionata per diverse ore a causa delle operazioni di soccorso e recupero.

Questa tragedia è l’ennesimo incidente che mette in luce i rischi legati ai malori improvvisi alla guida, che purtroppo continuano a rappresentare una delle principali cause di incidenti su strada.